هل تمثل أزمة للأهلي؟.. عودة 10 لاعبين من المنتخب قبل مباراة سيمبا

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي مطالب بالحذر جيدًا من موقعة سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن مواجهتي الفريقين سابقا في الدوري الإفريقي كانت صعبة، وصعد الأحمر بأهداف اعتبارية بعد التعادل 2-2 ذهابا في تنزانيا، والتعادل 1-1 في القاهرة.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "أحذر الأهلي ومدربه مارسيل كولر، بأن فريق سيمبا التنزاني لن يكون خصمًا سهلًا، مع تراجع أداء ومستوى اللاعبين والأداء بشكل عام في مواجهتي الزمالك بنهائي كأس مصر، ثم مواجهة البنك الأهلي".

وأضاف: "الأهلي سيستعيد 10 لاعبين من منتخب مصر قبل 3 أيام من لقاء سيمبا التنزاني، وسيعمل كولر مع مجموعة أخرى من اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي".

وأكمل: "أنصح حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بأن يكون حذرًا في محاولة إظهاره بشكل أنه يمسك (العصا) خصوصا بعدما خسر المواجهة الأولى مع محمد صلاح الذي لم ينضم للمعسكر، وهوجو بروس المدير الفني لجنوب إفريقيا قرر إغلاق ملف بيرسي تاو سريعًا وأعلن أنه وراء عدم استدعائه، رغم أن اللاعب هو من طلب عدم التواجد في المعسكر، بروس أنهى الموضوع سريعا وبذكاء".

وزاد: "صلاح كسب المواجهة مع الجهاز الفني لمنتخب مصر، ومن قام بتحويل الأزمة إلى طرفين هو اتحاد الكرة، وكان من الممكن أن يتم اغلاق الأزمة بشكل سريع، وسبب خسارة حسام حسن لهذه المواجهة هو الاتحاد".

وأردف: "اتحاد الكرة يحاول وضع حسام حسن بأنه يمسك "العصا"، وهناك أزمة مع النادي الأهلي في ظل وجود مباراة مع سيمبا التنزاني يوم 29 مارس الجاري، بعد اعلان الاتحاد إقامة دورة دولية ودية، ولا أحد يعرف أي عن التفاصيل الخاصة بتنظيم البطولة الودية في مصر، وكعادة اتحاد الكرة لا يوفر المعلومة، ويسمح دائما بالاجتهاد".

واستطرد: "الأهلي لديه مباراة في تنزانيا يوم 29 مارس، وبالتالي سيطالب النادي الأحمر بلاعبيه الدوليين يوم 25 وفقًا للائحة اتحاد الكرة، ولذلك يجب تعديل المواعيد وأن تكون آخر مباراة يوم 25 مارس من أجل لاعبي الأهلي".

وأكد: "الأهلي تواصل مع اتحاد الكرة ومع جمال علام رئيس الجبلاية عقب نقل البطولة الودية بمصر، وهو كرئيس للاتحاد لا يستطيع حل الأزمات مطلقًا، وفوجئ مسئولو القلعة الحمراء بإعلان مواعيد البطولة الودية والتي قد تؤثر على استعدادات الفريق الأحمر لمواجهة سيمبا التنزاني، ويجب عدم المزايدة على الأندية خصوصا الأهلي الذي لعب مونديال الأندية قبل ذلك بدون لاعبيه الدوليين".

وأتم: "هل ستسير الأمور بأن يلعب حسام حسن المباراة الأول بالفريق كاملًا، وفي المباراة الثانية يترك لاعبي الأهلي ينضموا لفريقهم من أجل خوض مواجهة سيمبا التنزاني، وكعادة مسئولي الكرة المصرية يتركون الأزمة حتى تتفجر".