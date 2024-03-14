عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل تمثل أزمة للأهلي؟.. عودة 10 لاعبين من المنتخب قبل مباراة سيمبا

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي مطالب بالحذر جيدًا من موقعة سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن مواجهتي الفريقين سابقا في الدوري الإفريقي كانت صعبة، وصعد الأحمر بأهداف اعتبارية بعد التعادل 2-2 ذهابا في تنزانيا، والتعادل 1-1 في القاهرة.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "أحذر الأهلي ومدربه مارسيل كولر، بأن فريق سيمبا التنزاني لن يكون خصمًا سهلًا، مع تراجع أداء ومستوى اللاعبين والأداء بشكل عام في مواجهتي الزمالك بنهائي كأس مصر، ثم مواجهة البنك الأهلي".

وأضاف: "الأهلي سيستعيد 10 لاعبين من منتخب مصر قبل 3 أيام من لقاء سيمبا التنزاني، وسيعمل كولر مع مجموعة أخرى من اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي".

وأكمل: "أنصح حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بأن يكون حذرًا في محاولة إظهاره بشكل أنه يمسك (العصا) خصوصا بعدما خسر المواجهة الأولى مع محمد صلاح الذي لم ينضم للمعسكر، وهوجو بروس المدير الفني لجنوب إفريقيا قرر إغلاق ملف بيرسي تاو سريعًا وأعلن أنه وراء عدم استدعائه، رغم أن اللاعب هو من طلب عدم التواجد في المعسكر، بروس أنهى الموضوع سريعا وبذكاء".

وزاد: "صلاح كسب المواجهة مع الجهاز الفني لمنتخب مصر، ومن قام بتحويل الأزمة إلى طرفين هو اتحاد الكرة، وكان من الممكن أن يتم اغلاق الأزمة بشكل سريع، وسبب خسارة حسام حسن لهذه المواجهة هو الاتحاد".

وأردف: "اتحاد الكرة يحاول وضع حسام حسن بأنه يمسك "العصا"، وهناك أزمة مع النادي الأهلي في ظل وجود مباراة مع سيمبا التنزاني يوم 29 مارس الجاري، بعد اعلان الاتحاد إقامة دورة دولية ودية، ولا أحد يعرف أي عن التفاصيل الخاصة بتنظيم البطولة الودية في مصر، وكعادة اتحاد الكرة لا يوفر المعلومة، ويسمح دائما بالاجتهاد".

واستطرد: "الأهلي لديه مباراة في تنزانيا يوم 29 مارس، وبالتالي سيطالب النادي الأحمر بلاعبيه الدوليين يوم 25 وفقًا للائحة اتحاد الكرة، ولذلك يجب تعديل المواعيد وأن تكون آخر مباراة يوم 25 مارس من أجل لاعبي الأهلي".

وأكد: "الأهلي تواصل مع اتحاد الكرة ومع جمال علام رئيس الجبلاية عقب نقل البطولة الودية بمصر، وهو كرئيس للاتحاد لا يستطيع حل الأزمات مطلقًا، وفوجئ مسئولو القلعة الحمراء بإعلان مواعيد البطولة الودية والتي قد تؤثر على استعدادات الفريق الأحمر لمواجهة سيمبا التنزاني، ويجب عدم المزايدة على الأندية خصوصا الأهلي الذي لعب مونديال الأندية قبل ذلك بدون لاعبيه الدوليين".

وأتم: "هل ستسير الأمور بأن يلعب حسام حسن المباراة الأول بالفريق كاملًا، وفي المباراة الثانية يترك لاعبي الأهلي ينضموا لفريقهم من أجل خوض مواجهة سيمبا التنزاني، وكعادة مسئولي الكرة المصرية يتركون الأزمة حتى تتفجر".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للمرة الثانية| تعديل جديد بموعد امتحانات النقل والإعدادية بسبب أعياد المسيحيين.. تفاصيل

بعد قرار البنك المركزي.. رئيس الوزراء يعلن بشرى سارة بشأن الدولار

شرب منه كثيرًا فتوقف قلبه| حكاية مشروب أدمنه المصريون وأفجع اللاعب أحمد رفعت

شيكابالا في ورطة بسبب اتفاق غير مكتمل مع أمير سعودي |تفاصيل

الحياة مستحيلة.. الرئيس السيسي يحذر مجددا من عملية عسكرية إسرائيلية في رفح

كرواتيا أول المُرحبين.. لماذا تم نقل بطولة الإمارات الودية للمنتخبات إلى مصر؟

كانوا بيستخبوا في السجادة والكرسي| تفاصيل محاكمة المتهمين بقضية رشوة الجمارك

أول تحرك من الأهلي بشأن عدم احتساب ركلة جزاء بمباراة البنك الأهلي

ترشيحاتنا

في ثوان .. أسرع خدعة للتخلص من الشبورة على زجاج السيارة

دعاء الليلة الرابعة من شهر رمضان.. بـ 20 كلمة لقضاء الحوائج المستحيلة

وصل لمليار يورو سنويا| زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وهولندا .. وتعاون في هذا القطاع

هل تمثل أزمة للأهلي؟.. عودة 10 لاعبين من المنتخب قبل مباراة سيمبا

ماذا يحدث للبشرة عند استخدام زيت خشب الصندل؟ لن تصدق

فصائل عراقيّة تعلن استهداف قاعدة "بلماخيم" الإسرائيلية بالطيران المسيّر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة أصالة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة | شاهد

إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال| شاهد

بتتحول سرير وطيارة.. شاهد أغرب السيارات الصينية

أيهما أفضل من حيث السعر والتصميم..مقارنة حواسيب ماك بوك آير الجديدة وطراز “Pro

فيديو

حسن عبدالفتاح: نقابة المهن التمثيلية مش بتشغل وعمري ما طلبت شغل |خاص

من الثقافي للحشاشين.. أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب يستعيدان ذكريات 24 عاما

لم ينجح أحد وعلاقتي بحسام دم.. شيرين عبدالوهاب تروي تفاصيل لأول مرة

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ