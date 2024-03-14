أمير عزمي: أتمنى اعتماد جوميز على هذه الطريقة.. وفترة التوقف هي الأفضل للزمالك

أكد أمير عزمي مجاهد، مدرب الزمالك السابق، أن فترة التوقف الدولي الحالية، بمثابة أفضل فرصة للبرتغالي جوزيه جوميز، لإعادة ترتيب الأوراق داخل القلعة البيضاء.



قال أمير عزمي في تصريحات لبرنامج زملكاي مع أحمد علي عبر قناة الزمالك: لا بد من التأكيد على حاجة الفريق لمزيد من الوقت لتحقيق عنصر التجانس بين اللاعبين الجدد والقدامى.



وأضاف مدرب الزمالك السابق، أطالب الجميع بعدم التسرع في إصدار أحكام على نتائج الفريق، لحين تحقيق مبدأ التجانس والانسجام بين اللاعبين، وهذا ما سيعمل عليه المدير الفني خلال فترة التوقف الحالية.



ووجه أمير عزمي نصيحة لمدرب الزمالك بضرورة تجربة جميع طرق اللعب خلال فترة التوقف الحالية، للوصول للطريقة الأفضل للفريق مع استئناف المباريات، مشددا على أن وجهة نظره هي اللعب بطريقة 4/2/3/1.



وأتم مدرب السكة الحديد السابق تصريحاته قائلا، قدم الزمالك مباراة جيدة في نهائي كأس مصر، ولكنه كان يفتقد الشراسة الهجومية لهز شباك منافسيه.