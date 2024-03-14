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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دعاية كبيرة لمصر|إيهاب الكومي: محدش ضحك على اتحاد الكرة في دورة الإمارات.. فيديو

صدى البلد

قال الإعلامي الدكتور إيهاب الكومي، إن اتحاد الكرة نجح في إنقاذ إقامة بطولة الدورة الودية بمصر، بعد تعثر إقامتها في دولة الإمارات خلال الفترة من 18 وحتى 26 مارس الجاري بمشاركة أربع منتخبات وهي مصرو تونس وكرواتيا ونيوزيلندا.

وواصل إيهاب الكومي، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد »: أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تدخلت في الأمر وساهمت بشكل كبير في استضافة مصر للدورة الودية، مؤكداً أن إقامة تلك المنتخبات ستكون في العاصمة الإدارية لتكون دعاية كبيرة لمصر.

وتابع إيهاب الكومي، أن مصر لديها قدرة كبيرة لاستضافة ونجاح تلك البطولة، مضيفاً أنها ستكون نقلة كبيرة لمصر في ظل اقتصاد عالمي يعاني، والتأكيد أن مصر ماضية في بناء الدولة الحديثة بإقامة بنية تحتية عالمية.

وطالب إيهاب الكومي، من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إقامة البطولة على استاد العاصمة الإدارية الجديدة للترويج له في ظل وجود منتخبات كبرى بالبطولة.

ووجّه إيهاب الكومي خلال تصريحاته، رسالة إلى الجماهير والنقاد الذين يهاجمون اتحاد الكرة، بعد استضافة مصر البطولة قائلاً: «اتحاد الكرة متنصبش ولا أضحك عليه ودي تسالي رمضان ونميمة وده قدر الاتحاد».

وأشار إيهاب الكومي، إلى أن اتحاد الكرة ونظيره التونسي حصلا على مقدم تعاقد نظير المشاركة في الدورة الرباعية، مؤكداً أن كل ما تم تداوله عن وجود شركة وهمية كانت مكلفة بتنظيم الدورة الرباعية غير صحيح.

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