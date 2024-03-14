فلسطين في قلب وعقل كل مصري .. القاهرة تتحرك في كل الاتجاهات لحل القضية

لم تتوقف القاهرة ولو للحظة عن دعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة أو في باقي المدن والبلدات الفلسطينية، وتؤكد يوما بعد يوم عبر رفضها تصفية القضية الأم لكل العرب، أنه لحل للصراع في المنطقة إلا من خلال إقامة دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

تطورات القضية الفلسطينية

ولم تتوان مصر عن دعم الفلسطينيين، ومنذ اللحظة الأولى لتجدد الصراع بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي نجحت بالتنسيق والتواصل مع شركائها الدوليين والإقليميين في كسر الحصار عن قطاع غزة، ونجحت في إعادة التوازن في الموقف الدولي.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مباحثاته مع "مارك روته" رئيس وزراء مملكة هولندا، ركزت بطبيعة الحال على الأوضاع في المنطقة وتحديداً الحرب في قطاع غزة، مضيفًا:" أكدتُ مجدداً حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار .. وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية، ودعوت في هذا الإطار دولة رئيس الوزراء الهولندي إلى بذل جهوده الصادقة في هذا الصدد باعتبار ذلك شرطاً أساسيًا لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وإنهاء مظاهر التصعيد والتوتر في مختلف أنحاء الإقليم كذلك".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى مع رئيس وزراء هولندا بقصر الاتحادية اليوم، الأربعاء، أن ما تُمارسه سُلطة الاحتلال إزاء المدنيين في قطاع غزة يُمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مضيفًا:" ولقد حذرت مصر مراراً من الخطط الإسرائيلية لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة كما تحذر مصر أيضًا من المُخطط الإسرائيلي لشن عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية بما يُهدد حياة ما يزيد عن واحد ونصف مليون نازح تتحمل إسرائيل مسئولية حمايتهم وفقاً لقواعد القانون الدولي".

وأضاف الرئيس أن ممارسات إسرائيل تهدد حياة ما يزيد عن واحد ونصف مليون نازح، مشيرا إلى أنها تتحمل مسؤولية حمايتهم وفقاً لقواعد القانون الدولي.

وقال السيسي لا يخفى على الجميع أن ما يحدث بغزة أمام أعين العالم تقابله في الضفة الغربية سياسة مُعرقلة لحياة الفلسطينيين سواء من خلال إطلاق العنان لعُنف المستوطنين أو من خلال عمليات الهدم والطرد و الاقتحامات العسكرية ومصادرة أراضي مدن الضفة فضلاً عن الأنشطة الاستيطانية وتكريس الاحتلال.

وأكد الرئيس المصري أن معاناة الشعب الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة على مدار العقود الماضية لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والعمل على تنفيذ حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية، مؤكدا أن التسويف في حل تلك القضية يعرض المنطقة بل والعالم بأسره لمخاطر عدم الاستقرار.

وحول العلاقات الثنائية أكد السيسي أن المباحثات مع رئيس وزراء هولندا أوضحت توافق الرؤى حول أهمية مصر كشريك موثوق فيه للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مختلف المجالات ذات الاهتمام المُشترك بما في ذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب ودعم تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بما يحقق المصالح المصرية الأوروبية.

وقال رئيس الوزراء الهولندي، إن مصر تلعب دورًا عظيمًا بشأن الأزمة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

واضاف، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لا بد من السماح بدخول 500 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة.

دعم مصر لغزة

وتابع رئيس الوزراء الهولندي: دعوت الجانب الإسرائيلي إلى عدم الإقدام على خوض عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

من جانبه، قال السفير صلاح حليمة، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن ما تسعى إليه مصر في الوقت الحالي مرتبط بتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وليس مجرد هدنة لأيام يجري فيها فقط تبادل الأسرى بين الجانبين، وهو الأمر الذي يرجعه لـ عيوب كثيرة في اتفاقات الهدنة المؤقتة، التي تجعل هناك ترقبا لاستئناف العمليات العسكرية فور انتهاء عملية تبادل الأسرى، ما يعني الدوران في دائرة مفرغة توقع مزيدا من الضحايا.

وأضاف حليمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر بذلت مجهودات كثيفة ومركزة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وأشار حليمة، إلى أن الدور المصري في هذه الأزمة يشمل المسار الأمني والسياسي وأيضًا المساعدات الإنسانية والطبية، مؤكدًا أن قرار مجلس الأمن بشأن غزة إنجاز، وإن كان لم يصل إلى الهدف المنشود، حيث كان الهدف هو التوصل إلى وقف إطلاق النار، حتى يمكن إتاحة الفرصة لتسوية القضية الفلسطينية.

في هذا الصدد، قال عدنان أبوحسنة المستشار الإعلامى لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن عدد الأطفال الذين قتلوا خلال السنوات الأربعة الماضية فى كل النزاعات والحروب على مستوى العالم يقل عدد الأطفال الذين استشهدوا فى قطاع غزة خلال 4 شهور.

أضاف "أبو حسنة"، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عدد الأطفال الذين قتلوا خلال السنوات الأربعة الماضية فى الحروب المختلفة حول العالم كان 12139 طفلا، مقابل 12300 طفل تقريبا فى قطاع غزة خلال 4 شهور.

وتابع: «كما توفى فى قطاع غزة أطفال نتيجة سوء التغذية والجفاف، ونتحدث أيضا عن عشرات الآلاف من الأطفال الذين أصيبوا بإعاقات وأصبحوا غير قادرين على ممارسة حياتهم، هؤلاء لا يصنفون من القتلى، لكنهم فى النهاية فقدوا كل شيء، فهناك من فقد ساقيه أو عينيه وأصبح لا يرى، فقد تعرض أطفال غزة لمآس كثيرة لأن نصف سكان قطاع غزة من الأطفال».

يشار إلى أن أعطى الكنيست الإسرائيلي موافقته النهائية، الأربعاء، على تعديل ميزانية 2024 لتمويل الحرب البلاد في غزة، التي دخلت شهرها السادس، وفقًا لما نقلته "القاهرة الإخبارية".

وتضيف الميزانية المعدلة إنفاقا بعشرات المليارات على الدفاع والتعويضات للأسر والشركات المتضررة من الصراع الذي اندلع في أعقاب هجوم الفصائل الفلسطينية "حماس" المفاجئ على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.