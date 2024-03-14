مصطفى كامل يبكي على الهواء.. فيفي عبده تعلق على وفاة 2 من أشقائها خلال سنة.. تنسيق مستمر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة| توك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:



مصطفى كامل يبكي على الهواء بسبب حب حلمي بكر لابنته: كانت نقطة ضعفه

قال الفنان مصطفى كامل، إنّ ابنة الموسيقار الراحل حلمي بكر كانت نقطة ضعفه، مشيرًا إلى أن كانت محور حديث الراحل معه: "ربنا يكون في عونها، أنا قلبي مع هذه ابنت".



مصطفى كامل: هشام حلمي بكر هو اللي دوّر عليّا.. ووالده تهاون في حق نفسه

قال الفنان مصطفى كامل، إنّه لم يسعَ إلى التواصل مع هشام نجل الملحن الراحل حلمي بكر قبل وفاة "بكر" في ظل أزمته الأخيرة، موضحًا: "هشام حلمي بكر هو اللي دوّر عليّا".



مصطفى كامل عن حلمي بكر: ابنه كان موجودا في مصر ومسألش عنه

قال الفنان مصطفى كامل، إنّه اتخذ عهدا على نفسه بألا يتدخل في مشكلة الملحن حلمي بكر قبل فترة من وفاته، حتى تدخلت الفنانة نادية مصطفى وأصبحت تتواصل مع حلمي بكر: "كنت بقولها يا نادية شوفيه عاوز ايه".



بلينكن: تنسيق مستمر مع مصر وقطر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إننا قدمنا المزيد من المساعدات الغذائية لسكان قطاع غزة، مشيرا إلى أنه على إسرائيل إتاحة وصول المزيد من المساعدات لأهالي غزة، خاصة أنه نسعى إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.



الصيام مفيد.. أستاذ أمراض قلب يقدم نصائح هامة للمرضى في رمضان

أكد الدكتور عمرو الحديدي، أستاذ أمراض القلب، الصيام مفيد لمرضى القلب، لأنه يعمل على تنظيم الدورة الدموية بشكل ممتاز، ويعطي فرصة للقلب بألا يكون هناك مجهود عليه نتيجة الطعام في الأيام العادية.



عضو المجلس الثوري لحركة فتح: إسرائيل كيان وظيفي يخدم الإدارة الأمريكية

قال محمد اللحام، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن التصريح الواضح والصريح من الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه رغم ما قيل من خلافات مع إسرائيل أعلن عدم إمكانية وقف الإمداد بالتسليح الأمريكي للجيش الإسرائيلي.



فيفي عبده: وفاة 2 من أشقائي خلال سنة واحدة خنجر في قلبي

علقت الفنانة فيفي عبده، على موقفها من وفاة اثنين من أشقائها في عام واحد، قائلة: "وفاة اثنين اخواتي في سنة واحدة خنجر دخل في قلبي ومكنتش عايزة اشوف حد ولا اتكلم مع حد وكنت شغالة على مهدئات ونفسيتي كانت وحشة".



الرئيس السيسي: مصر حذرت من الخطط الإسرائيلية لجعل الحياة في غزة مستحيلة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يثمن دعوة رئيس الوزراء الهولندي لبذل جهوده الصادقة من أجل العمل على وقف إطلاق النار في غزة، باعتباره شرطا أساسيا لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وإنهاء مظاهر التصعيد والتوتر في مختلف أنحاء الإقليم.



السيسي: يجب تعزيز الاستقرار في دول المنطقة للحد من الهجرة غير الشرعية واللجوء

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه جرى الاتفاق على وجود إمكانات كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات الهولندية المباشرة في السوق المصرية، لاسيما في القطاع ذات الاهتمام المشترك ومن بينها قطاع الطاقة المتجددة والخضراء.



"موسم التزاوج".. صدمة أوس أوس ومحمد ثروت بعد ظهور نعام رامز جلال

حل الفنانان محمد ثروت وأوس أوس، ضيفين في الحلقة الثالثة من برنامج “رامز جاب من الأخر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر” ، للفنان رامز جلال.