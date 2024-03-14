حسن نصر الله يؤكد أن الجبهة اللبنانية مستمرة في تأدية دورها بمواجهة إسرائيل وحماس تتهم تل أبيب باغتيال رئيس لجنة الطوارئ في رفح .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي لرئيس وزراء هولندا: وقف إطلاق النار في غزة شرط أساسي لاحتواء الكارثة الإنسانية المستمرة

الإمارات تشدد على ضرورة فتح ممرات إنسانية لنقل المساعدات بوتيرة كافية ومستدامة لغزة

هنية: الفرصة متاحة للتوصل إلى اتفاق متعدد المراحل إذا تخلّت إسرائيل عن تعنتها

بلينكن: هناك اقتراح قوي لوقف النار في غزة.. والممر البحري ليس بديلاً عن الطرق البرية

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد لرئيس وزراء هولندا مارك روته أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة شرط أساسي لاحتواء الكارثة الإنسانية المستمرة، مشيرا إلى أن استهداف إسرائيل لوكالات الإغاثة في القطاع، يتنافى مع القيم الإنسانية. وشدد الرئيس السيسي على أن ما تمارسه سلطة الاحتلال إزاء المدنيين في قطاع غزة، يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما أكد الرئيس السيسي أن معاناة الشعب الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، على مدار العقود الماضية، لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على تنفيذ حل الدولتين، وفقا للمرجعيات الدولية، محذرا من خطورة التسويف في حل تلك القضية، ما يعرض المنطقة، بل والعالم بأسره، لمخاطر عدم الاستقرار.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "القبس" أن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، قال، إن الأزمة الإنسانية في غزة تتطلب تعاوناً دولياً متعدد الأطراف، مشيراً إلى ضرورة بذل جهود حثيثة لإدخال المساعدات إلى القطاع، مؤكدًا ضرورة "السعي بشكل حثيث لفتح ممرات إنسانية لنقل المساعدات الإنسانية بوتيرة كافية ومستدامة ودون عوائق".

واعتبر وزير الخارجية الإماراتي أن البناء على مبادرة "أمالثيا" التي أعلنت عنها قبرص لإدخال المساعدات بصورة آمنة إلى غزة عبر البحر "جزء أساسي في تفعيل الجهود المشتركة لإطلاق هذا الممر البحري".

ونقلت "الراي" عن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، قوله إن الفرصة متاحة للتوصل إلى اتفاق متعدد المراحل بشأن وقف الحرب في قطاع غزة، إذا تخلت حكومة إسرائيل عن ما سماه تعنتها. وأضاف: "الإدارة الأمريكية مطلوب منها الكثير من الأفعال لوقف حرب الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي يتعرض لها شعبنا في غزة والشمال".

وتابع: "الميدان والمفاوضات خطان متوازيان.. وترتكز الحركة في مفاوضاتها على عظمة الصمود.. وتسعى بكل قوة لإنهاء الحرب العدوانية على شعبنا".

وقالت "الجريدة" إن الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية، حسن نصر الله، قال، إن الجبهة اللبنانية مستمرة في تأدية دورها في المواجهة مع إسرائيل، مضيفًا "من جبهتنا اللبنانية المساندة نؤكد وقوفنا مع الفصائل الفلسطينية ومع (حركة) حماس ومع شروطها المحقة" لوقف الحرب، لافتاً إلى أن "انفعال العدو وغضب الإسرائيليين ازداد بفعل تواصل عمليات المقاومة.. هذه الجبهة (اللبنانية) تقوم بدورها بالكامل".

وأشارت "الوطن" إلى أن حركة حماس اتهمت الجيش الإسرائيلي باغتيال رئيس لجنة الطوارئ في رفح، نضال الشيخ عيد، ونائب مسؤول عمليات الشرطة، محمود أبو حسنة.

ووصفت الحركة الفلسطينية عملية الاغتيال، بـ"العمل الإجرامي الذي يهدف إلى إرباك الجبهة الداخلية وإحداث فوضى، ومنع أي محاولة لتقديم الإغاثة للنازحين".

وذكرت "الجريدة" أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال إن "هناك اقتراحاً قوياً الآن لوقف إطلاق النار في غزة، والسؤال هو ما إذا كانت حركة حماس ستقبل به"، مؤكداً أن الولايات المتحدة منخرطة بشكل مكثف كل يوم وكل ساعة لتحقيق وقف لإطلاق النار.

وذكر الوزير الأمريكي أن الممر البحري (الميناء المؤقت) ليس بديلاً عن الطرق البرية، والتي لا تزال الأكثر أهمية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مضيفًا أنه "عند إنشاء الممر البحري إلى غزة فإن ذلك سيمكننا من توزيع ما يصل إلى 2 مليون وجبة كل يوم"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن "إنشاء الممر البحري إلى غزة سيستغرق بعض الوقت".

