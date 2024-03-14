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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إتمام 7600 كيلومتر.. الري توجه بإنهاء أعمال تأهيل الترع

صدى البلد

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تأهيل الترع خاصة أعمال التأهيل الواقعة ضمن مراكز مبادرة "حياه كريمة" .

وقد وجه الدكتور سويلم بسرعة إنهاء كافة أعمال تأهيل الترع خاصة بمراكز المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" طبقا للبرامج الزمنية المقررة ، مع التشديد على المتابعة المستمرة على الأرض من مهندسى الوزارة بالمحافظات لكافة مراحل التنفيذ لضمان جودة التنفيذ وإنهاء الأعمال بأعلى مستوى من الجودة ، مع التركيز الشديد علي جودة أعمال التبطين المنفذة ونسب الأسمنت ومطابقتها للمواصفات المطلوبة .

وصرح الدكتور سويلم أنه حريص على المرور بشكل شخصى على أعمال تأهيل الترع بالمحافظات لمتابعة معدلات وجودة التنفيذ على الطبيعة ، بالإضافة للمرور المستمر من قبل قيادات الوزارة ومسئولي التفتيش الفني بالوزارة على هذه الأعمال ، موضحا أنه تم حتى تاريخه نهو تنفيذ أعمال تأهيل ترع بأطوال إجمالية تصل إلى ٧٦٠٠ كيلومتر ، وجارى إستكمال تنفيذ ٢٥٠٠ كيلومتر بمختلف المحافظات .

وأضاف أن أعمال تأهيل الترع تهدف للحفاظ على سلامة الجسور والقطاع المائى للترع للسماح بإمرار التصرفات المائية المطلوبة طبقاً للإحتياجات المائية المترتبة على الترعة ، مشيراً إلى أن أعمال تأهيل الترع الجارى تنفيذها تتم بناءا على الإشتراطات والمعايير التى تم وضعها بالدليل الإرشادي لتأهيل الترع والذى تم إعداده من خلال العديد من المتخصصين بالوزارة والجامعات المصرية ، والذى يُمكن مهندسى الوزارة من تحديد أولوية التأهيل بين الترع المختلفة ، والطريقة المثلى للتأهيل ، كما تم تشكيل لجنة بالوزارة للإشراف على تنفيذ بنود الدليل الإرشادى ودعم مهندسى الوزارة فى إتخاذ القرار المناسب فيما يخص أعمال التأهيل ، كما تم تشكيل وحدة تقييم ومتابعة لأعمال التأهيل بهدف متابعة أعمال التأهيل الجارية والمستقبلية للإطمئنان على تنفيذ الاعمال بأعلى مستوى من الجودة .

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IMG-20240314-WA0091
IMG-20240314-WA0090
IMG-20240314-WA0090

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