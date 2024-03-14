7 سفن.. تداول 47 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحرالأحمر أن إجمالي السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 7 سفن وتم تداول 47 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و883 شاحنة و100 سيارة.



وأوضح المركز -في بيان اليوم الخميس- أن حركة الواردات شملت 4000 طن بضائع، و429 شاحنة و83 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 43000 طن بضائع، و454 شاحنة و17 سيارة.



وشهد ميناء سفاجا استقبال السفينتين (الحرية) و(بوسيدون اكسبريس) بينما غادرت السفينة (G STAR) وعلى متنها 32 ألف طن فوسفات متجهة الى الهند ومغادرة ثلاث سفن أخرى وهي (دليلة، الرياض، أمل).



بدوره، شهد ميناء نويبع تداول 2700 طن بضائع و184 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن هي (كوين نفرتيتى، واور، سينا) وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2471 راكبا بموانئها.

