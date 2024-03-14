مندوب تونس بالجامعة العربية يشارك في اجتماع المجلس مع وزير خارجية إسبانيا

شارك السفير محمد بن يوسف، مندوب تونس الدائم لدى جامعة الدول العربية، صباح اليوم الخميس، في لقاء مع وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، الذي ألقى كلمة أمام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين.

وفي كلمته أمام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين جدد وزير الخارجية الاسباني التأكيد على موقف بلاده من الحرب المدمّرة في غزة ومن قضية الشعب الفلسطيني، والدعوة للوقف الفوري لاطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات للشعب الفلسطيني، معلنا عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة في وقت قريب جدا على وصفه.



وكأن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو قد استقبل صباح اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة وزير خارجية المملكة الاسبانية خوسيه مانويل ألباريس، الذي يقوم حالياً بزيارة للقاهرة ضمن جولة في المنطقة.

وقام ألباريس بإلقاء كلمة أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين تركزت حول الحرب على غزة، وأولوية وقف إطلاق النار.

