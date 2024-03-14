مندوب جيبوتي بالجامعة العربية يشارك في اجتماع المجلس مع وزير الخارجية الإسباني

شارك السفير أحمد علي بري، سفير جمهورية جيبوتي لدي جمهوريه مصر العربي، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، صباح اليوم الخميس، في أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية علي مستوي المندوبين الدائمين، والذي خصص للقاء وزير خارجية مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، خلال زيارته للجامعة العربية.



وتأتي زيارة وزير الخارجية الإسباني للجامعة العربية، في إطار جولة له لدول المنطقة شملت مصر والأردن، وذلك لبحث مستجدات الأوضاع المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة، وسبل وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.

وأعلن وزير الخارجية الإسباني في خطابه للمندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية، عن رفض بلاده لاستمرار الحرب الإسرائيلية، مع ضرورة إدخال المساعدات بكميات كبيرة وبشكل عاجل ومستدام إلي غزة، ورفض التهجير القسري، والوقوف ضد العملية الإسرائيلية المحتملة علي مدينة رفح.



وأعرب المندوبون الدائمون عن تقديرهم لمواقف وزير خارجية إسبانيا ودعمه للقضية الفلسطينية، وسعيه لوقف الحرب ورفع المعاناة التي يعيش فيها أشقائنا في فلسطين، مؤكدين علي دعمهم لكل ما يساهم في وقف الحرب ودعم القضية الفلسطينية العادلة.