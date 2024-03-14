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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

حل مشكلة انقطاع وضعف المياه عن بعض قرى دمنهور بالبحيرة

صدى البلد

أعلن المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، حل مشكلة ضعف وانقطاع المياه بقرى وعزب “توفيق، والزنط، ورابعة، وأبو خالد” التابعة لمركز دمنهور، حيث تمت الاستجابة الفورية لشكوى المواطنين ومعاناتهم، وتم تحسين ودعم شبكات مياه الشرب بهذه القرى، ما أدى إلى زيادة الضغوط ووصول المياه إلى جميع هذه القرى والتوابع بصفة مستمرة بلا أي انقطاع، وتم توفير المياه بشكل مستمر ودائم على مدار اليوم، الأمر الذى لاقى استحسان وتقدير الأهالى.

وأكد نشأت أن مبادرة “حياة كريمة”، تعد من أهم المبادرات الإنسانية الهادفة إلى تحسين حياة 60 مليون مصري، من أجل تحقيق غد أفضل ليس فقط له بل للأجيال القادمة، والتخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، والتنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية الذى يتم من خلاله الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.

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