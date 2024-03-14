غارات .. عدوان أمريكي بريطاني جديد بمنطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه

ذكرت وسائل إعلام يمنية؛ أن طيران العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بأربع غارات منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه.

وكانت وسائل إعلام يمنية كانت أفادت بأن العدوان الأمريكي البريطاني علي اليمن استهدف مطار الحديدة الدولي بـ4 غارات.

وفي وقت سابق؛ أعلن ضابط يمني كبير في القوات المشتركة أن سلسلة ضربات جوية سددتها طائرات أميركية وبريطانية مساء الاثنين على أهداف في مدينة الحديدة الساحلية اليمنية قد أوقعت 11 قتيلا و14 جريحا، بينهم أربعة وصفهم بأنهم من الخبراء.

وقال الضابط الذي طلب عدم ذكر اسمه إن الضربات أصابت أهدافا "عالية المخاطر"، مشيرا إلى نجاحها في تدمير منصات صواريخ إستراتيجية ومنصات مسيّرات كانت معدة للإطلاق.

وتحدث المصدر العسكري الذي طلب عدم ذكر اسمه عن غارات أعلنت عنها قناة المسيرة التابعة للحوثيين باليمن مساء الاثنين، إذ قالت إن تسع غارات أميركية بريطانية جديدة استهدفت محافظة الحديدة.

وأوضحت أن ثلاث غارات استهدفت منطقة العرج بمديرية باجل في الحديدة، كما استهدفت أربع غارات منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف.

وذكر التلفزيون اليمني في وقت لاحق أن غارتين استهدفتا منطقة الطائف بمديرية الدريهمي في الحديدة أيضا.