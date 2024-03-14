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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرصاد السعودية تمنح 37 جهة صلاحية الوصول إلى رادارات الطقس

ارشيفي
ارشيفي

منح المركز الوطني للأرصاد السعودية 37 جهة ذات اختصاص عملي بمهام الرادارات، صلاحية الوصول إلى رادارات الطقس للاستفادة منها.

وقالت الأرصاد السعودية : يأتي ذلك استناداً إلى المادة الثامنة من نظام الأرصاد ولائحته التنفيذية التي توضح خدمات الأرصاد ومقدميها والمستفيدين منها، ومن بينها رادارات الطقس التي تعد من الأعمال التشغيلية الحصرية على المركز الوطني للأرصاد والتي نحرص على الاستفادة من جودة مخرجاتها.

وشدد  المركز الوطني للأرصاد على أهمية الاستفادة المثلى من تقنيات الرادار، وبرامجه، ومعلوماته وخدماته المتاحة، وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها، وما يخدم الصالح العام، ويحقق الأهداف المرجوّة من هذه التقنيات الأرصادية.

وتقوم "الأرصاد" حاليًا بتنفيذ الأعمال التشغيلية المتعلقة بالرادارات عبر تطبيق "أنواء" التابع للمركز؛ ليتم الاستفادة من مخرجاتها ضمن الخدمات المتاحة للمستفيدين وفي إطار الأنظمة والاشتراطات المعمول بها، فيما سيتم الإعلان عند تفعيل الخدمة.

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