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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس بعثة مصر في الألعاب الإفريقية: قدمنا نموذجا مشرفا رياضيا وأخلاقيا

صدى البلد

أشاد الدكتور عبد العزيز غنيم رئيس البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في غانا، بأداء اللاعبين والمنتخبات المصرية وحرصهم على حصد الميداليات وتحقيق الإنجازات ورفع العلم المصري في كل المنافسات والرياضات.

وقال "غنيم"، إن البعثة المصرية بالكامل تقدم نموذجا مشرفا خلال مشاركتها في دورة الألعاب الأفريقية، على مستوى التفوق الرياضي وأيضا على مستوى الالتزام والانضباط وتقديم صورة مشرفة عن مصر أمام جميع البعثات الأفريقية المشاركة.

وأضاف رئيس البعثة، أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس يقدم كل الدعم المطلوب لتذليل كافة العقبات التي تواجه اللاعبين، وأن الجميع هدفه رفع العلم المصري وعزف النشيد الوطني في كل المسابقات والمنافسات.

وتابع "غنيم": "وزارة الشباب والرياضة وعلى رأسها الدكتور أشرف صبحي تحرص على التواصل المستمر مع إدارة البعثة المصرية وأيضا مسئولي الاتحادات من أجل تقديم الدعم المطلوب والاطمئنان على سير الأمور بشكل جيد، خلا المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية".

ووعد أمين صندوق اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الملاكمة بحصد المزيد من الميداليات خلال المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية، والحفاظ على تصدر مصر للترتيب العام وبفارق كبير عن أقرب المنافسين.

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