قمامة ومجاري وتكاتك مثلت الخطر في مدينة دسوق

تعاني مدينة دسوق محافظة كفر الشيخ من العديد من المشاكل التي تؤرق حياة المواطنين ومن أهم هذه الأزمات القمامة التي أصبحت في كل مكان والمجاري التي أغرقت الشوارع بالإضافة إلى الشوارع مكسورة والتكاتك التي تسيطر على الميادين والشوارع الرئيسية بطريقة مستفزة وملفتة يقودها صبية لا تتعدى أعمارهم ١٢سنة بدون رخصة أو أوراق بالإضافة إلى الخطر الدائم الذي يهدد حياة المواطنين من المزلقانات فهي مصيدة الموت حيث لا يوجد عليها أي رقابة وخاصة مزلقان كوبري عتريس والبدالة وتحدث مشاكل يومية تتحول الى معارك ضارية بالأيدي والشوم .



وناشد الأهالي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية البحث عن حلول سريعة لهذه الكوارث التي تدمر حياتنا ومحاسبة كل المتقاعسين عن أداء واجبهم تجاه المواطن.



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