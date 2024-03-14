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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار مهم لحاكم إمارة دبي يخص بنك الإمارات للطعام

ارشيفي
ارشيفي

أصدر  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ، رئيس مجلس الوزراء ، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (16) لسنة 2024 بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام برئاسة  الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الأعلى للمؤسسة.

 

ووفق القرار؛ فقد ضم مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، وفقاً للمرسوم، كلاً من: مدير عام بلدية دبي، نائباً للرئيس، والأعضاء: المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي بهيئة تنمية المجتمع في دبي، وممثل عن كل من: مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالميّة، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ومجموعة صناعة الأغذية والمشروبات، وتتم تسمية ممثلي الجهات المُشار إليها من قِبَل مسؤوليها، كما يضم المجلس في عضويته المدير التنفيذي للمؤسسة.ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

و تأسست مؤسسة بنك الإمارات للطعام في العام 2017 وفقاً للقانون رقم (7) للسنة ذاتها، بهدف ترسيخ قيم المسؤولية الاجتماعية والتطوع والتحفيز على تبنّي مفاهيم الاستدامة عبر التشجيع على الحد من هدر الطعام عبر شراكات فعالة مع الجهات المعنية بقطاع الأغذية والضيافة، خاصة على مستوى القطاع الخاص والأفراد، والعمل على نشر الوعي وثقافة التطوع لتكون دولة الإمارات نموذجاً يقتدى به في الحفاظ على الطعام وتقليل مستويات هدره إلى أدنى حد ممكن، وبما يتماشى مع نهج دولة الإمارات وإمارة دبي في مجال الاستدامة.

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