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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السديس يكشف سبب زيارة ولي العهد للمسجد النبوي

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

اثني رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، زيارة  ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للمسجد النبوي.

وفي تصريحات له - بحسب سبق السعودية - قال "السديس": الزيارة تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين، والوقوف المباشر على كافة الخدمات المقدمة لزوار المسجد النبوي خاصة في هذا الشهر الفضيل؛ حيث يتدفق الزوار على المسجد النبوي ليؤدوا زيارتهم في أجواء إيمانية وبيئة تعبدية ملؤها الخشوع والسكينة واليسر.

وأضاف: ‎زيارة ولي العهد، إلى المدينة المنوّرة في شهر رمضان المبارك، تعكس مدى اهتمامه وحرصه على متابعة كل ما يخص راحة الزوّار والمُصلين في المسجد النبوي الشريف، خصوصاً في هذا الشهر الفضيل الذي يزداد فيه الإقبال على الحرم النبوي للزيارة وتأدية صلاة التراويح. ‎

واستطرد : القيادة الرشيدة تولي عظيم العناية والاهتمام بالحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما واثراء تجربتهما الدينية.

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