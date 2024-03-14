عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غزاة العراق البريطانيون يعانون من سرطانات ومشاكل صحية لتعرضهم لمواد كيميائية عمدا

صدى البلد

أعرب العديد من المحاربين البريطانيين القدامى الذين كانوا يحرسون محطة معالجة المياه في قرمط علي، خلال حرب العراق، عن مشاكل صحية مثيرة للقلق يعتقدون أنها مرتبطة بالتعرض لمواد كيميائية قاتلة في الموقع، وذلك وفقا لما استعرضه مايكل دروموند مع قناة سكاي نيوزالبريطانية.

تم نشر ما يقرب من 100 جندي من القوات الجوية الملكية لحماية منشأة قرمط علي، عام 2003، غير مدركين أنها ملوثة بمادة ثاني كرومات الصوديوم، وهي مادة مسرطنة معروفة. وقد وصف جنود سابقون تعرضهم لنزيف في الأنف وطفح جلدي وآفات يومية، وتم تشخيص إصابة بعضهم بالسرطان وأمراض خطيرة أخرى.

يشكل ثاني كرومات الصوديوم، الذي يوصف بأنه "سم قاتل"، مخاطر صحية كبيرة، لكن الجنود الذين يحرسون المنشأة لم يكونوا على علم بوجوده. وأعربت وزارة الدفاع عن استعدادها للقاء المحاربين القدامى المتضررين وتقديم الدعم لهم، مؤكدة التزامهم بتخفيف المخاطر أثناء العمليات.

ودعا رئيس هيئة الأركان العامة البريطانية السابق، اللورد ريتشارد دانات، إلى إجراء تحقيق شامل في هذه المسألة، داعياً إلى تقديم الدعم الطبي والتعويضات المحتملة لأفراد الخدمة المتضررين.

منشأة قرمط علي، البالغة الأهمية لإنتاج النفط في العراق في مرحلة ما بعد صدام حسين، تم تشغيلها من قبل مقاولين تحت إشراف الحكومة الأمريكية. على الرغم من ظهور علامات التحذير في وقت لاحق، إلا أنه لم يتم الكشف عن الطبيعة الخطرة لثاني كرومات الصوديوم للقوات المتمركزة هناك إلا بعد أشهر من التعرض.

وفي الولايات المتحدة، حيث حدثت حالات تعرض مماثلة، نشبت معارك قانونية، ما أدى إلى حصول بعض المحاربين القدامى على تعويضات، على الرغم من إلغاء هذه القضايا في وقت لاحق.

ويطالب قدامى المحاربين البريطانيين الآن بإجابات ومساءلة من وزارة الدفاع، ويطالبون بإجراء تحقيق عام في الأحداث التي وقعت في قرمط علي وتقديم الدعم الطبي المستمر لجميع المتضررين.

وردا على ذلك، أكدت وزارة الدفاع التزامها بتوفير العلاج الطبي للأفراد المتضررين من خلال الخدمات الطبية الدفاعية وغيرها من القنوات المناسبة. وفي الوقت نفسه، دافعت شركة KBR، المقاول المسؤول عن العمليات في قرمط علي، عن تصرفاتها، قائلة إنها أبلغت الجيش الأمريكي على الفور عند اكتشاف وجود ثاني كرومات الصوديوم.

ومع استمرار محنة هؤلاء المحاربين القدامى، تظل هناك أسئلة بشأن العواقب الصحية طويلة المدى المترتبة على تعرضهم للخطر، ومسؤولية جميع الأطراف المشاركة في الإشراف على العمليات العسكرية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه |الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 رابع يوم رمضان

عاجل.. وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق

تطور عاجل ..محمد صلاح يتواصل مع وزير الرياضة بعد استبعاده من معسكر مارس

مفاجآت في التقرير الطبي لـ وفاة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر

فصل الطلاب المتغيبين بالمدارس وحرمانهم من أعمال السنة | تفاصيل

أسرة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر تعلن موعد الجنازة والصلاة عليها

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

لاعب الزمالك أمام القضاء|شيكابالا تقاضي الريالات من أمير سعودي وتخلف عن الدورة الرمضانية..تفاصيل

ترشيحاتنا

24 تريليون دولار.. تكلفة الاحتباس الحراري على الاقتصاد العالمي خلال 36 عامًا

إفطار أصحاب الأعمال الشاقة في نهار رمضان .. المفتي يحسم الجدل

إنهاء تصريح الدفن.. محامي حبيبة الشماع يكشف سبب الوفاة

انهيار وصراخ محمد شاهين في برنامج "رامز جاب من الآخر".. فيديو

ناديين كبار | مرموش مطلوب بـ 43 مليون جنيه إسترليني

هل استخدام العطر والمكياج يفسد الصيام؟.. المفتي يجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيريح المعدة.. طريقة عمل عصير الخروب مثل المحلات

السوشيال ميديا مقلوبة.. مفاجأة في وفاة حبيبة الشماع تثير الجدل

أضرار السهر طول الليل فى رمضان.. هتتعب وتركيزك هيضيع|تفاصيل

تفتح النفس .. لعزومات رمضان جربي صينية دجاج بالتورتيلا في الفرن

فيديو

خطف الأنظار.. مراحل تصميم ديكورات مسلسل الحشاشين| فيديو

لم يحترم الاتفاق.. أمير سعودي يهدد بمقاضاة شيكابالا بسبب دورة رمضانية

نزلت من 400 لـ250 جنيها.. هبوط ملحوظ في أسعار اللحوم

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

اﻟﻤﺰﻳﺪ