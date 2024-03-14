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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مرشح لعضوية مجلس المحامين : أهمية إنشاء مركز إدارة رعاية أسر المتوفين

صدى البلد

استعرض المحامي عبد المجيد جابر، المتحدث باسم حملة ادعم نقابتك والمرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة، رؤيته في شأن دعم أسر المحامين المتوفين.

وأكد جابر في بيان له، أن برنامجه يتضمن، إنشاء مركز إدارة رعاية أسرة المحامين المتوفين لانهاء كافة إجراءات المعاش ومتابعة أحوالهم، فنقابة المحامين بيت للمحامين ، وانشاء هيئة من المحامين متخصصة في إدارة مكاتب المحامين المتوفين بمشاركة الشباب لاستمرار مصدر دخل أسرة المتوفي بنسبة ٥٠℅ ، وتوفير منح لورثه المتوفي في الاعياد و المواسم كدعم لهم بجانب المعاش لآعانتهم علي الظروف الإقتصادية

 

وقال ان برنامجه يتضمن ايضا  زيادة الحد الأدني والأقصي  لمعاشات المحامين ليتوافق مع الظروف الإقتصادية الحالي بحد أدني ٢٠٠٠ جنية وبحد أقصي ٦٠٠٠ جنيه، بعد زيادة موارد النقابة لتسمح بذلك.


وتابع : العمل على تفعيل نص مادة أكاديمية المحاماة كخطوة علي الطريق الصحيح لتأهيل وإعداد المتقدمين  للنقابة وجعلها منارة علم قانونيه تستقبل رواد المجتمع القانوني من مصر وجميع الدول العربية و الأجنبيه، وتقديم كتيب كود قانون المحاماة مع إستلام كارنيه المحاماة إول مرة مجانا  حتي يتسلح المحامي بقانون نقابته ويعلم حقوقه و واجباته .

وأضاف المرشح على عضوية المجلس انه سيعمل على السعي لعقد برتوكول مع وزارة التربية والتعليم لرفع نسبة تنسيق القبول بكليات الحقوق  لإعتبارها من كليات القمه في مصر و أيضا إنشاء مدارس قانون Law School  للقبول بها بعد انهاء مرحلة التعليم الإعدادي، والعمل علي ضبط القيد في جداول المحامين من البداية ووضع أليه قانونية لتنقية فعليه للجداول وفقا لصحيح القانون. 

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