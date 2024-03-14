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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

علام يكشف عن سنّة جديدة الأولى في تاريخ نقابة المحامين

صدى البلد

أجرى نقيب المحامين،  عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الخميس، جولة تفقدية لاستراحات المحامين بمحكمة بلقاس، التقى خلالها بأعضاء الجمعية العمومية، وتحدث معهم في امور نقابية، واستمع لمطالبهم، ووعدهم بتذليل كافة العقبات التي تواجههم.


ورحب محامو بلقاس بالنقيب العام، الذي فتح لهم باب المناقشة والتحاور حول مستقبل مهنة المحاماة، والخدمات التي يعمل على تقديمها بالشكل الذي يليق بأعضاء الجمعية العمومية.

وقال  عبدالحليم علام، إنه استن سنة جديدة لم تحدث في تاريخ نقابة المحامين، وهي النزول والتواجد وسط أعضاء الجمعية، في غرف واستراحات  المحامين، للاستماع لهم عن قرب، مؤكدًا أنها سنة حميدة يجب أن تستمر في نقابة المحامين.

وأضاف ،  أنه لو أُحسن استغلال أموال المحامين من قِبل المجالس النقابية المتعاقبة لأصبح للمحامين شأنًا أخرًا، من زيادة المعاشات وزيادة نسبة العلاج، وتقديم أفضل الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية.


وأوضح نقيب المحامين، أنه عندما تقلد زمام الأمور بالنقابة، عمل على رفع المعاناة عن كاهل المحامين، من خلال حصولهم على خدماتهم النقابية بكل سهولة ويسر، لافتًا إلى أن تطبيق نظام الميكنة واللامركزية جنى ثماره جميع الأعضاء.


وأكد أن الحوكمة والرقمنة، التي طبقها في نقابة المحامين، مكنته بأن يضع مصادر الدخل لنقابة المحامين تحت بصر ونظر كل أعضاء الجمعية العمومية، ومنعت السرقة والإستيلاء على أموال المحامين.

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