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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تطلق مبادرة تدوير علب المشروبات في مصر

صدى البلد

أطلقت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالشراكة مع شركة (إس إي جي) وبنك البلاستيك، مبادرة رائدة لإحداث ثورة في مجال تدوير علب المشروبات الكرتونية في مصر وتحسين سبل العيش لجامعي المخلفات.

 

وذكر بيان للوكالة الألمانية للتعاون الدولي علي موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) /الخميس/، أن هذه الشراكة تهدف إلى إقامة نظام منظم لجمع النفايات وإعادة تدوير علب المشروبات بهدف تحسين العمل والدخل لجامعي النفايات المحليين. 


وأوضح أن الشركاء يسعون إلى جمع 700 طن من علب المشروبات خلال المبادرة الممتدة لثلاث سنوات، ودعم مستوى المعيشة لما يقرب من 1000 من جامعي النفايات المحليين من خلال تقنية بلوكتشين.
 

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