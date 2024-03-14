الحوثيون يكشفون عن صواريخ تفوق سرعة الصوت

في تطور مذهل، أعلن الحوثيون عن امتلاكهم صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، مما أدى إلى تصعيد التوترات في منطقة شبه الجزيرة العربية المضطربة بالفعل.

وفقًا لتقارير وكالة الإعلام الروسية، كشف الحوثيون، المنخرطون في صراع طويل في اليمن، عن امتلاكهم لصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت قادرة على الوصول إلى سرعات تصل إلى 8 ماخ. ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من التكهنات والتلميحات من المتمردين مجموعة حول تقدم عسكري كبير.

يثير الادعاء بامتلاك صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت مخاوف لدى المراقبين الإقليميين والدوليين، خاصة فيما يتعلق بتداعيات ذلك على العمليات البحرية في شبه الجزيرة العربية. ويحذر الخبراء من أن أنظمة الدفاع الجوي التقليدية، بما في ذلك تلك التي تنشرها مجموعات حاملات الطائرات الضاربة في المنطقة، قد تكون غير فعالة ضد الصواريخ التي تسير بمثل هذه السرعات القصوى.

وسلط أحد المحللين العسكريين الضوء على التحدي المحتمل الذي تشكله الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، قائلًا: "إن الدفاعات الجوية لمجموعة حاملة الطائرات الضاربة المتوقفة حاليًا قبالة سواحل شبه الجزيرة العربية لن تكون قادرة على اعتراض هذه الصواريخ إذا اقتربت بسرعة 8 ماخ. وإذا اقتربت بسرعة 8 ماخ، فلن تتمكن من اعتراضها". لقد تمكن الحوثيون من جعلها قادرة على المناورة ولو قليلاً، ولن يكون من الممكن اعتراضها".

يشير إدخال الحوثيين للصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت إلى تصعيد كبير في قدراتهم العسكرية ويزيد من تعقيد الصراع المستمر في اليمن. كما أنه يثير مخاوف بشأن التداعيات الأوسع على الأمن والاستقرار الإقليميين، حيث تقوم الدول المجاورة وأصحاب المصلحة الدوليون بتقييم التأثير المحتمل لهذا التطور الجديد.