عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحوثيون يكشفون عن صواريخ تفوق سرعة الصوت

صدى البلد

في تطور مذهل، أعلن الحوثيون عن امتلاكهم صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، مما أدى إلى تصعيد التوترات في منطقة شبه الجزيرة العربية المضطربة بالفعل.

 

وفقًا لتقارير وكالة الإعلام الروسية، كشف الحوثيون، المنخرطون في صراع طويل في اليمن، عن امتلاكهم لصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت قادرة على الوصول إلى سرعات تصل إلى 8 ماخ. ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من التكهنات والتلميحات من المتمردين مجموعة حول تقدم عسكري كبير.

 

يثير الادعاء بامتلاك صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت مخاوف لدى المراقبين الإقليميين والدوليين، خاصة فيما يتعلق بتداعيات ذلك على العمليات البحرية في شبه الجزيرة العربية. ويحذر الخبراء من أن أنظمة الدفاع الجوي التقليدية، بما في ذلك تلك التي تنشرها مجموعات حاملات الطائرات الضاربة في المنطقة، قد تكون غير فعالة ضد الصواريخ التي تسير بمثل هذه السرعات القصوى.

 

وسلط أحد المحللين العسكريين الضوء على التحدي المحتمل الذي تشكله الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، قائلًا: "إن الدفاعات الجوية لمجموعة حاملة الطائرات الضاربة المتوقفة حاليًا قبالة سواحل شبه الجزيرة العربية لن تكون قادرة على اعتراض هذه الصواريخ إذا اقتربت بسرعة 8 ماخ. وإذا اقتربت بسرعة 8 ماخ، فلن تتمكن من اعتراضها". لقد تمكن الحوثيون من جعلها قادرة على المناورة ولو قليلاً، ولن يكون من الممكن اعتراضها".

 

يشير إدخال الحوثيين للصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت إلى تصعيد كبير في قدراتهم العسكرية ويزيد من تعقيد الصراع المستمر في اليمن. كما أنه يثير مخاوف بشأن التداعيات الأوسع على الأمن والاستقرار الإقليميين، حيث تقوم الدول المجاورة وأصحاب المصلحة الدوليون بتقييم التأثير المحتمل لهذا التطور الجديد.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محامي سائق أوبر يفجر مفاجأة بشأن مصير موكله بعد وفاة حبيبة الشماع

إنهاء تصريح الدفن.. محامي حبيبة الشماع يكشف سبب الوفاة

مفاجآت في التقرير الطبي لـ وفاة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر

عاجل.. وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق

تطور عاجل ..محمد صلاح يتواصل مع وزير الرياضة بعد استبعاده من معسكر مارس

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

فصل الطلاب المتغيبين بالمدارس وحرمانهم من أعمال السنة | تفاصيل

بطاقة خدمات لكبار السن.. بشرى سارة للمواطنين

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية: بلغوا تحياتي وتحيات القوات المسلحة لأسركم| صور

"كاس" تطالب الإسماعيلي بسداد 64 ألف دولار رسوم الاستئناف على حُكم فراس شواط

تناول وجبة الإفطار مع الطلبة.. الرئيس السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية

عائلة عشيرة في غزة: كل أعضاء حماس أهداف مشروعة لنا

سبب وفاة حبيبة الشماع.. تفاصيل حالتها في آخر أيامها

قادر على مواجهة التحديات.. السيسي: نعمل على بناء الإنسان وتطويره


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير متوقع اللي عملته.. فيفي عبده تثير الجدل بتصريحاتها عن الخيانة الزوجية

مسلسل سر إلهي الحلقة 4.. روجينا تخلع القلوب بمشهد دفن ابنتها الوحيدة

اقتصادية جدا.. طريقة عمل القطايف المقرمشة بالمهلبية

بيريح المعدة.. طريقة عمل عصير الخروب مثل المحلات

فيديو

عاجل .. وفاة حبيبة الشماع وصدمة في التقرير الطبي

خطف الأنظار.. مراحل تصميم ديكورات مسلسل الحشاشين| فيديو

لم يحترم الاتفاق.. أمير سعودي يهدد بمقاضاة شيكابالا بسبب دورة رمضانية

نزلت من 400 لـ250 جنيها.. هبوط ملحوظ في أسعار اللحوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ