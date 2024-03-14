نصر الله يشيد بالديمقراطيين الأمريكيين والمتظاهرين المؤيدين لفلسطين

في خطاب ألقاه مؤخراً، أشاد زعيم حزب الله حسن نصر الله بجهود الديمقراطيين الأمريكيين والمتظاهرين المؤيدين لفلسطين لموقفهم من التأثير على السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، مما يؤكد أهمية الضغط المستمر على حكومة الولايات المتحدة.

وبحسب رويترز، أكد نصر الله؟، أهمية استمرار النشاط الهادف إلى الضغط على الولايات المتحدة لممارسة نفوذها على سياسات إسرائيل. وتأتي تصريحاته وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، خاصة في الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس.

ويمتد مديح نصر الله إلى شخصيات بارزة داخل الحزب الديمقراطي، بما في ذلك السيناتور بيرني ساندرز، الذي كتب مؤخرًا، إلى جانب ديمقراطيين بارزين آخرين، رسالة إلى الرئيس جو بايدن يحثه فيها على الضغط من أجل وقف إطلاق النار في المنطقة. وتسلط الرسالة الضوء على الشعور المتزايد داخل أوساط معينة من المشهد السياسي الأمريكي بضرورة اتباع نهج أكثر حزما تجاه معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

يشير اعتراف زعيم حزب الله بالمتظاهرين الأمريكيين وتصرفات الحزب الديمقراطي إلى الاعتراف بالدور الذي تلعبه الحركات الشعبية والدعوة السياسية في تشكيل قرارات السياسة الخارجية. تعكس تعليقات نصر الله مشاعر أوسع داخل قطاعات معينة من المجتمع الدولي، تدعو إلى اتباع نهج أكثر توازناً واستباقية لحل الصراع الذي طال أمده في الشرق الأوسط.