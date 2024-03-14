مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث سير على الطريق الزراعي بأسوان

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون، اليوم /الخميس/، في حادث سير على الطريق الزراعى بمحافظة أسوان، وتم التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وتلقى اللواء مجدى سالم مدير أمن أسوان، إخطارا من العميد مأمور مركز شرطة دراو، بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص برصيف الشارع على الطريق الزراعي الشرقي بمحافظة أسوان، بالقرب من كمين بلانة، مما أسفر عن مصرع شخص 53 عاما وإصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دراو المركزي والجثة إلى مشرحة مستشفى كوم أمبو، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

