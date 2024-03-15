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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التيكتوكر جوليا واتهامات نشر الدعـ.ارة والفجور .. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في اتهام التيك توك جوليا ببث فيديوهات منافية للآداب وخادشة للحياء والتعدي على قيم الأسرة.

وطلبت جهات التحقيق المختصة في الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية بشأن اتهام التيك توك جوليا  ببث فيديوهات منافية للآداب وخادشة للحياء والتعدي على قيم الأسرة المصرية وينص القانون علي عقوبات رادعة لمثل تلك الأفعال.

 

وأرسلت جهات التحقيق الفيديوهات الخاصة بها  للجهات المختصة لفحصها ولتحديد الدور الذي لعبته في نشر الفجور والدعارة.

 

القبض على فتاة التيك توك جوليا

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في الجيزة، القبض على فتاة التيك توك جوليا وفي الجيزة، لاتهامها ببث فيديوهات منافية للآداب وخادشة للحياء والتعدي على قيم الأسرة المصرية.

 

حيث تمكنت أجهزة أمن الجيزة من ضبط فتاة التيك توك جوليا وذلك بسبب قيامها ببث مقاطع منافية للآداب وخادشة للحياء على منصة التواصل الاجتماعي حيث كانت تبث مقاطع فيديو تظهر فيها باستعراض أجزاء حساسة من جسدها.

 

وقامت أجهزة وزارة الداخلية في الجيزة، بالتحفظ على هاتف فتاة التيك توك جوليا وجرى عرضها على النيابة العامة وفحص مقاطع الفيديو التي ترتدي فيها ملابس شفافة وخليعة وتقوم ببعض الأعمال المنافية للآداب.

 

وبمواجهة المتهمة فتاة التيك توك أمام فرق المباحث في الجيزة قررت بأنها قامت بتصوير الفيديو والتعمد بالظهور بشكل غير لائق وفاضح لتحقيق نسب مشاهدات مرتفعة تحقق من ورائها أرباح.

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