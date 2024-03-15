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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد وفاة حبيبة الشماع.. رسالة مؤثرة من شقيقة سائق أوبر لعائلتها.. فيديو

حبيبه الشماع والقاتل
حبيبه الشماع والقاتل

وجهت شقيقة سائق أوبر المتهم بقتل حبيبه الشماع رسالة إلى عائلتها قائلة : أنا اعتبرتها زي أولادي وربنا العالم ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويصبر مامتها .

وتوفت حبيبة الشماع بالأمس  نتيجة مضاعفات من حادث محاولة خطفها على يد سائق أوبر .

وكشف التقرير الطبي عن حالة حبيبة الشماع فتاة الشروق قبل وفاتها بأن المجني عليها وصلت المستشفى في حالة مرضية شديدة وكانت تعاني اضطرابات في درجة الوعي عقب قيامها بالقفز من سيارة المتهم وبعمل الفحوصات الطبية والأشعات المقطعية علي المخ تبين للأطباء وجود نزيف علي المخ ليتم بعد ذلك نقلها إلى أحد المستشفيات بناء على رغبة أسرتها.

وكانت تسلمت النيابة العامة تفريغا لـ كاميرات المراقبة المتواجدة في طريق السويس مكان حادث ارتكاب سائق أوبر لجريمته لمحاولة خطف حبيبة الشماع فتاة الشروق.

وكانت أمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة محل الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث

 

 

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