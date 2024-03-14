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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد حسام ميدو: محمد صلاح مينفعش يبقى كابتن وميهمنيش يزعل مني

محمد صلاح
محمد صلاح

علق أحمد حسام ميدو على أزمة محمد صلاح الأخيرة في المنتخب قائلاً: "صلاح مينفعش يبقى كابتن، وأنا بيتدفعلي فلوس عشان أقول رأيي زيك كده القناة بتدليلك فلوس عشان تقولي رأيك، صلاح مش كابتن مينفعش يكون كابتن".

 

وقال كابتن ميدو خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "موضوع الكابتن له عرف في مصر انه لازم يبقى قديم أنا مهما كنت لعبت برا ماجرأش اطلب أكون كابتن، وأنا شايف حجازي قائد، وميهمنيش صلاح يزعل مني لان دي شغلتي، لو حصلي إصابة عمري ما أسيب المنتخب، وفي ٢٠٠٦ جالي إصابة في العضلة الضمة ولعب وأنا مصاب وكابتن حسن شحاتة يشهد".

وأضاف كابتن ميدو: "صلاح طريقة تفكيرة إنجليزي ولازم تتعاملوا معاه كده، وصلاح وطني عشان كفاية انه بيجي المنتخب وهو بإيده ميجيش، مهما كان هو مين لازم كل اللاعيبة تساعده، كان لازم يمضي لأنه على قوة المنتخب".

 

واستطرد قائلاً: "سمعت ان عضو مجلس إدارة المنتخب بيهاجم صلاح بس معرفوش، وناس كتير اوي كان نفسهم يطلع اخواني، وفي وقت سابق لاعيب كرة قدم سابق شدوه للإخوان، ووظيفة اللاعب ده انه يجند باقي اللاعيبة ، يعني فيه ٦ لاعبين من الأهلي يجندوه، وتواصلوا معايا وجربوا يجندوني للإخوان ودخلوا عليا دخلة فلسطين وكلام حلو كتير قلتله امشي يالا، والدولة اتدخلت ولحقت صلاح لأنه كان هيتجند، والدولة واشتغلت ع صلاح كويس جدًا ولحقوه، وصلاح وطني وقام بادوار كبيرة لصالح مصر والدولة عرفت وجابت صلاح وعملتله اعادة غسيل مخ لأنه ساعتها كان صغير".


برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يوميًا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

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