ميدو: صلاح يحظى بتقدير المنتخب .. والكرة المصرية تعاني من مشاكل إدارية

أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن هناك بعض اللاعبين يكون لهم تعامل خاص من جانب المدربين بعيدًا عن كسر نظام المجموعة، مشيرًا إلى أن اللاعب الكبير يريد دائمًا الشعور بالتقدير، وعندما يشعر بذلك يتألق ويقاتل بقوة في الملعب.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "محمد صلاح يحظى بتقدير كبير من كل مدربي منتخب مصر على مدار السنوات الماضية، ومنذ وجود برادلي ثم شوقي غريب وكوبر وحسام البدري وايهاب جلال وكيروش وفيتوريا، كلهم يحترمون صلاح بشكل كبير، ولا يوجد لديه أي مشكلة مطلقا في هذا الامر".

وأضاف: "إدارة أزمة محمد صلاح مع منتخب مصر حاليا كانت سيئة من جميع الأطراف سواء من اتحاد الكرة أو صلاح نفسه، في رأيي كان الأفضل أن يتم التغاضي تماما عن الانتقادات الموجهة من حسام حسن له قبل توليه مسئولية منتخب مصر".

وواصل: "كان الأفضل أن يكون هناك تواصل من التوأم مع محمد صلاح منذ توليهم المسئولية، وعلمت أنهم بالفعل قاموا بذلك، وإبراهيم حسن قام بإرسال رسائل لصلاح مثله مثل باقي اللاعبين، لكن صلاح لم يرد على الرسائل، وهنا أخذت القضية منعطف آخر".

وزاد: "محمد صلاح لم يرد على رسائل مسئولي منتخب مصر وهذا أمر غير جيد، واعاتب صلاح لاستماعه لانتقادات حسام وإبراهيم حسن في أمم إفريقيا، وأنا عن نفسي أدعم التوأم كثيرًا وطالبت بوجود متحدث رسمي لمنتخب مصر".

وأردف: "فوجئت بأن المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يعلن في أحد البرامج انتقال أحمد فتوح إلى النادي الأهلي، وظهوره على أنه (صحفي) ويتحدث عن أمور بعيدة عن اتحاد الكرة والمنتخب".

واستطرد: "الكرة المصرية تعاني من مشاكل إدارية كثيرة تنعكس سلبا علينا داخل الملعب، مثلما حدثت مشكلة محمد صلاح في أمم إفريقيا والتي وضعت ضغوط كثيرة على اللاعبين والمدير الفني".

وتابع: "لو كنت مكان صلاح كنت سأكون حريص على التواجد في المعسكر حتى لو لمدة 48 ساعة، من أجل التواجد مع حسام حسن، والتصوير بجانبه، وليس عيبًا أن يأتي صلاح على نفسه لمنع تفاقم الأزمات مستقبلا".

وأتم: "حسام حسن عندما قاد الزمالك، تعامل بشكل نفسي جيد مع شيكابالا، وقد يكون تصريح إبراهيم حسن (خانه التعبير) بشأن محمد صلاح، وأنهم قادران على معاملته نفسيا جيدًا، ولدينا مواجهات قوية في شهر ينويو، واتمنى وجود صلاح وأن يكون في أفضل حالاته الفنية والبدنية".