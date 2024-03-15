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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل الصحة بمطروح يبحث ومدير مرفق الإسعاف الخطة الصحية خلال شهر رمضان

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة خلال الاجتماع ومدير الاسعاف

استقبل الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح الدكتور مصطفى أشرف مدير مرفق الإسعاف بمكتبه بديوان عام المديرية لمناقشة ودراسة سبل التعاون المشترك بين مديرية الصحة ومرفق الإسعاف خلال شهر رمضان الكريم في حضور الدكتور إسلام عساف وكيل المديرية والدكتور محمد علي محمود مدير إدارة الطوارئ بالمديرية.
 

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وصرح الدكتور مبروك سالم أنه جرت مراجعة آليات العمل والتنسيق المشترك بما يخدم الصالح العام للمريض بمختلف مراكز المحافظة وخاصة المراكز البعيدة عن عاصمة المحافظة وكذلك رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية بجميع مراكز المحافظة منذ بداية الشهر الكريم وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بكافة أقسام المستشفيات المختلفة. ومنع الإجازات لمديري المستشفيات والتأكيد على تواجدهم على رأس العمل أو نوابهم. مع تشكيل فرق مرور على المستشفيات من جميع الإدارات المعنية بالمديرية، وعمل جداول نوبتجيات بأقسام الطوارئ والتأكد على توافر الأطباء والتمريض والفنيين. بما فيهم فنيون الأقسام المعاونة (الأشعة، المعمل، بنك الدم) خلال اليوم وخاصة في ساعات الإفطار وصلاة التراويح.


وأشار الدكتور مصطفى أشرف أنه تم تجهيز سيارات الإسعاف بجميع المستلزمات الطبية والأطقم البشرية بمدن المحافظة وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية للطوارئ بمديرية الشئون الصحية على مدار ٢٤ ساعة لتلقى البلاغات.


ونوه الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة أنه تم التأكيد على تواجد رصيد كاف من الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم لمواجهة أي أمر طارئ بالتنسيق مع بنك الدم الإقليمي.


وأوضح الدكتور إسلام عساف وكيل المديرية أنه تم التأكد من جاهزية جميع الأجهزة والمعدات الطبية وغير الطبية بكفاءة، والمتابعة المستمرة للعمل بالعيادات الخارجية الصباحية والمسائية، وجاهزية غرف العمليات والرعاية، والتأكيد على حسن معاملة المرضى والإبلاغ الفوري لأي حوادث أو حالات تسمم. وعمل ندوات لتوعية المرضى بطرق ومواعيد تناول العلاج خلال الصيام وتوضيح الحالات التي يمكن لها الصيام والأخرى التي لا يمكن لها الصيام.


وأكد الدكتور محمد على محمود مدير ادرة الطوارئ بالمديرية، انعقاد غرفة الطوارئ بالمديرية وجاهزية فرق الطوارئ بالمستشفيات لاستقبال أي طارئ وسرعة التنسيق مع مرفق الإسعاف حال حدوث حوادث وكذا جاهزية الأقسام الحرجة بالمستشفيات.

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