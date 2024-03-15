فرج عامر يدعم أحمد رفعت بعد مروره بأزمة صحية

حرص فرج عامر رئيس نادي سموحة على مساندة ودعم أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك "اتمني من الله اكتمال شفاء اللاعب احمد رفعت لاعب نادي فيوتشر".

وعاني اللاعب أحمد رفعت من توقف عضلة القلب لمدة تصل إلي أكثر من ساعة بالرغم من كل محاولات الإنعاش من قبل الطاقم الطبي في مستشفي قريبة من الملعب قبل أن تتحسن الأمور طبياً وعودة النبض للقلب، إلا أنه لا يزال حالة أحمد رفعت غير مستقرة طبياً مما يمنع نقله إلا بعد استقرار حالته الصحية ولايزال اللاعب يتلقي العلاج وعمل الفحوصات اللازمة"

