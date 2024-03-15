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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد فاروق يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

محمد فاروق
محمد فاروق

واصل وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أداء برنامجه العلاجي الذي يؤديه في الجيم لتأهيله من الإصابة في العضلة الخلفية.‏

وكتب محمد فاروق عبر حسابه علي فيسبوك "واصل وسام أبو علي مهاجم الأهلي أداء برنامجه العلاجي، الذي يؤديه في الجيم لتأهيله من الإصابة في العضلة الخلفية🦅"

موعد مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 29 مارس الحالي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

وأعلن نادي سيمبا التنزاني تحديد يوم 29 مارس الحالي موعدا لمواجهة الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

 

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