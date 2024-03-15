قرار مفاجئ من جوميز خلال فترة التوقف الدولي

يدرس جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك ، خوض مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولى، لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل، والحفاظ على معدلات اللياقة البدنية لديهم.

وكتب الإعلامي مينا ماهر مقدم برنامج زملكاوي عبر حسابه علي فيسبوك "الزمالك يدرس خوض مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي من اجل إعطاء الفرصة لجميع اللاعبين 🏹"

ويمنح جوميز الفرصة للعديد من اللاعبين الذين لم يحصلوا عليها منذ توليه القيادة الفنية للفريق وعلى رأسهم مهاب ياسر وزياد كمال والأوغندى موتيابا ومحمد عاطف وياسر عاطف حتى يستطيع تقييمهم بشكل كامل قبل الحكم على مستواهم.

كان الزمالك تعرض للخسارة أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول الثلاثاء، على استاد خالد بشارة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.