بهذا المنشور | مدرب الزمالك يصدم الجماهير حول مصيره مع الفريق

أثار أحمد مجدي، المدرب بالجهاز الفني لنادي الزمالك، الجدل حول مصيره في الاستمرار مع الفريق في الفترة المقبلة، وإمكانية رحيله عن التواجد في الجهاز الفني للفريق الأبيض.

ونشر "مجدي" عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور "إنستجرام" ستوري قال فيها: "الخيرة فيما يختاره الله، والخير كل الخير في تدابير الله لنا، وما يختاره الله لنا هو خير لنا حتى لو كان عكس رغبتا، وكل اختيارات الله صالحة حتى وإن كنا لانفهم كل أسبابه.. وكل من حُرم من شيء فذلك لأنه خير له، فوالله، والله لن تجد أجمل من اختيارات الله".

كان الزمالك تعرض للخسارة أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول الثلاثاء، على استاد خالد بشارة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.