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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: خسارة الزمالك الكأس وراء استبعاد لاعبيه من معسكر منتخب مصر

صدى البلد

علق أحمد حسام ميدو، على اختيارات حسام حسن لقائمة منتخب مصر في المعسكر الحالي الذي انطلق منذ أيام.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "أي لاعب مطلوب منه إحراج المدرب في الملعب فقط، والزمالك لو كان فاز بالكأس كان بالتأكيد سيتم اختيار أكثر من لاعب".

وأضاف: "الأمر مربوط دائمًا بالتتويج بالبطولات، هناك بعض اللاعبين (مكتفية) باللعب في الزمالك، وكنت متوقع عدم ضم أحمد فتوح لأنه بعيد عن المشاركة منذ فترة، بينما عمر جابر كان يستحق الانضمام لمنتخب مصر".

وزاد: "مصطفى شلبي بدأ يظهر بشكل جيد أمام الأهلي، وناصر ماهر كان ممكن ينضم للمنتخب أيضًا وهو لاعب مختلف ومن الممكن ان يتم البناء عليه مستقبلا، وأفشة بكل تأكيد يستحق التواجد مع المنتخب لأنه لاعب مؤثر".

وواصل: "لو وصلني عروض جيدة لتولي قيادة اي نادٍ بالتأكيد سأوافق عليه، وموضوع التدريب له متعة كبيرة، وفي الوقت الحالي لدي مشروع معين وقمنا بإنشاء نادٍ جديد نطمح في وجوده بدوري المحترفين خلال 5 سنوات مع وجود 7 فرق في مختلف الاعمار السنية تشارك في بطولات الناشئين".

وأشار إلى أنه يطمح في الوصول لمنصب رئيس نادي الزمالك، ولديه رغبة في العمل الإداري داخل القلعة البيضاء، مؤكدا أنه من أبناء النادي منذ أن كان عمره 8 سنوات، ووالده كان لاعبا في النادي، كما أنه أصغر لاعب ظهر مع الفريق الأول، وأصغر مدير فني قاد النادي وفاز معه ببطولة.

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