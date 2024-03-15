ميدو:أردت توصيل رسالة خلال تحقيق لجنة الانضباط معي بعد انتقادي لاتحاد الكرة

أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه سبق وحضر تحقيقات اتحاد الكرة أمام لجنة الانضباط، وأنه فوجئ بوجود اتهامات بشأن الإدلاء بانتقادات بسبب كلام ذكره خلال برنامجه التليفزيوني، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة وضع في اللائحة بأنه من حقه إحالة أي إعلامي للجنة الانضباط.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "ذهبت إلى التحقيق احتراما للجنة الانضباط، وأريد ايصال رسالة بأنني أتحدث للمصلحة العامة فقط، ونقل خبراتي التي اكتسبتها".

وأضاف: "اتحاد الكرة لو قدم أي شكوى رسمية ضدي في المجلس الأعلي للإعلام فلن يجدوا أي خطأ من جانبي، لأنني اتحدث بشكل عادي جدا ومن أجل المصلحة العامة، وتحدثت معي أعضاء لجنة الانضباط وأبلغتهم بأنه لا يجوز استدعائي بصفتي الاعلامية، فقاموا باظهار اللائحة التي تنص على أحقية لجنة الانضباط في استدعاء أي إعلامي حال تقديم شكوى ضده".

وأكمل: "انتقدت شكل مسابقة الدوري المصري وكثرة التأجيلات التي تفقد البطولة رونقها، وطالبت بالاستعانة بمجموعة شباب وبالعلم والتكنولوجيا من أجل تنظيم مسابقات الكرة المصرية، ولو كانوا واثقين من عملهم الإداري، لما قاموا بإحالتي للجنة الانضباط".

وزاد: "سبق وانتقدت أحمد مجاهد وهاني أبوريدة، ولا يوجد أزمة بيني وبين جمال علام أو عامر حسين، وسبق وتحدثت عن المشاكل الإدارية في الكرة المصرية، ولم يتحدث عنها أحد إلا بعد خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا".

وأكد ميدو: "الهجوم على علاء نبيل ليس شخصيا ولكن لمصلحة الكرة المصرية، المدير الفني لاي اتحاد يكون معه رخصة البرو، وأعطيت أمثلة منها الاتحاد الليبي والغاني والعديد من الاتحادات التي تمتلك مديرين فنيين معهم رخصة (البرو)".

وأشار إلى أن الرخص التدريبية تم اعتمادها منذ أسبوعين فقط، والدورة التدريبية التي أقيمت منذ 7 أشهر بعد استجابة الكاف الذي كان يرفض منح الرخص للمدربين بسبب اخطاء الهيكلة الادارية، وجمال علام لم يذكر الحقيقة كاملة بشأن تلك الأزمة، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة ارسل اسم (موظف) بأنه المدير الفني لاتحاد الكرة، ولم يتم وضع اسم جمال محمد علي، ورفض الكاف ذلك.

وأوضح: "علاء نبيل لا يقدر على الاستغناء عن ابني من نادي زد، وأنا كنت عضو مجلس إدارة النادي هناك، واتصل بي علاء نبيل في وقت سابق من أجل بقاء ابني في النادي كما تلقيت اتصالات من أعضاء مجلس الإدارة لبقاء نجلي داخل النادي".

وأتم: "القصة كلها باختصار بأنني لا أحب أن أفرض أبني على اي نادي، وعندما وجدت أنه لا يشارك بصفة أساسية طلبت الاستغناء عنه من أجل الحصول على فرصة اللعب في نادي آخر، وانضم لنادي فيوتشر بعدها، وهو حاليًا يتدرب مع مدرب خاص، وهناك إعلامي وراء هذه القصة الغير صحيحة، وروج لهذا الموضوع أكثر من مرة".