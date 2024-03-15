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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"شبانة" يشيد بالشركة المتحدة للرياضة بعد الإعلان عن تنظيم بطولة العاصمة الإدارية

صدى البلد

أشاد الإعلامي محمد شبانة، بقدرة الشركة المتحدة للرياضة على تنظيم الأحداث الرياضية خلال الفترة الماضية، مشيدًا بتنظيم الدورة الدولية الودية (دورة العاصمة الإدارية الجديدة) في ظل وجود شركات رياضية قوية على مستوى الوطن العربي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك خطوات جادة من جانب الشركة المتحدة، ولن يكون مستغربًا إذا قاموا برعاية دوري آخر خارج مصر مستقبلا".

وأضاف: "بطولة العاصمة الإدارية الأولى أتمنى إقامتها في ملاعب العاصمة وتكون بطولة سنوية، في ظل الشكل المبهر للملعب الجديد هناك والذي سيكون من أفضل الاستادات العربية والعالمية".

وواصل: "لم يتم حسم مكان إقامة البطولة حتى الآن، لكن تم اطلاق اسم بطولة العاصمة الإدارية، ويجب أن نفخر بالإمكانيات الضخمة التي نمتكلها في مصر، وآخرها استاد العاصمة الإدارية، والمدينة الرياضية هناك والتي تضم ملاعب ضخمة وبنية تحتية رهيبة للشباب والرياضة في مصر".

وزاد: "بالتأكيد المنشآت الرياضية الضخمة سوف تسهل من استضافة الاحداث الرياضية الكبرى مستقبلا، ويجب توجيه الشكر للمتحدة للرياضة، لأنها استطاعت وضع أقدامها بقوة في التسويق الرياضي، ثم الانتقال من الداخل إلى الخارج، والقدرة على التسويق بشكل قوي، والذي يساهم في نمو الاقتصاد المصري".

وأكد: "لن استبعد أن تقوم الشركة المتحدة للرياضة تقوم برعاية أحداث وبطولات عربية وعالمية، في ظل الخطوات القوية التي تحدث خلال هذه المرحلة، وفخور جدًا بفكرة التحول الرائعة في ملف التسويق الرياضي".

وأتم: "أتمنى ان تحقق الدورة الودية الدولية أهداف الجهاز الفني بقيادة حسام حسن".

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