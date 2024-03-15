بعد رسالته الغامضة.. مدرب الزمالك يفجر مفاجأة بشأن رحيله عن الفريق

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عن تعليق أحمد مجدي، المدرب المساعد بالجهاز الفني بنادي الزمالك، وذلك بعد نشره "ستوري" عبر حسابه الشخصي مما جعل البعض يعتقد رحيله عن الفريق.

وقال عبد الجواد في تصريحات تلفزيونية "أنه تواصل مع أحمد مجدي للتعقيب على الأمر ليرد عليه: "قال لنا هذا الكلام كله خطأ وهذا الأمر شخصي، أنا متواجد في الزمالك، لم يوجد أي شئ لأترك الجهاز الفني أنا باقي في منصبي في نادي الزمالك، أنا تحت أمر الزمالك".

وكان أحمد مجدي نشر ستوري جعل البعض يعتقد رحيله عن الفريق، وقال فيه: "الخيرة فيما يختاره الله، والخير كل الخير في تدابير الله لنا، وما يختاره الله لنا هو خير لنا حتى لو كان عكس رغبتا، وكل اختيارات الله صالحة حتى وإن كنا لانفهم كل أسبابه.. وكل من حُرم من شيء فذلك لأنه خير له، فوالله، والله لن تجد أجمل من اختيارات الله"