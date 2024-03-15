استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين من منتظري المساعدات في غزة وأبو مازن يكلف مستشاره الاقتصادي محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي يؤكد ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويحذر ووزير خارجية إسبانيا من أي عمليات عسكرية في رفح

مصر تطالب إسرائيل بفتح المعابر البرية أمام المساعدات لغزة

أمريكا ترحب بتعيين محمد مصطفى رئيساً جديداً لوزراء فلسطين

حماس: قدمنا للوسطاء تصوراً شاملاً يرتكز على مبادئ وأسس ضرورية للوصول إلى اتفاق

إسرائيل: موقف حماس الجديد من محادثات الهدنة يستند إلى "مطالب لا أساس لها"

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، أكدا رفض التصعيد العسكري في القطاع، وحذرا من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية لما ستسببه من عواقب إنسانية وخيمة، كما أكدا رفض جميع الإجراءات التي قد تؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، وشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية للقطاع لإنقاذه من المأساة الإنسانية التي يواجهها.

كما أكد الجانبان ضرورة دعم وكالة الأونروا ليتسنى لها القيام بدورها الإنساني في هذا الإطار، مع تأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات واضحة وملموسة من قبل المجتمع الدولي، للاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بما يفتح المجال لتفعيل حل الدولتين، باعتباره الأساس لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين.

وقالت "الوطن" إن وزير الخارجية المصري سامح شكري طالب إسرائيل بفتح معابرها البرية للسماح بوصول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، قائلاً إن مصر تواصل جهودها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" وتبادل المحتجزين.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الوطن" بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كلف مستشاره الاقتصادي رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الدكتور محمد مصطفى، بتشكيل حكومة "تكنوقراط" استعداداً للقيام بمهمة إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، وإجراء إصلاحات في النظم الحكومية وسط تحديات مالية وسياسية كبيرة.

وقالت "القبس" إن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أدريان واتسون أعلنت الولايات المتحدة ترحب بتعيين الرئيس الفلسطيني محمود عباس للدكتور محمد مصطفى رئيساً للوزراء، مشيرة إلى أن واشنطن تحث على تشكيل حكومة إصلاحية في أسرع وقت ممكن، مضيفة أن الولايات المتحدة تتطلع إلى أن تتمكن هذه الحكومة الجديدة من تنفيذ السياسات والإصلاحات ذات المصداقية وبعيدة المدى.

وأشارت "الجريدة" إلى أن وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت أن عدد ضحايا استهداف إسرائيلي لمنتظري مساعدات عند دوّار الكويت في القطاع ارتفع إلى 20 ضحية، و155 مصاباً، فيما وصف الجيش الإسرائيلي، الجمعة، التقارير عن مهاجمته عشرات الفلسطينيين أثناء انتظارهم توزيع مساعدات في غزة بأنها "خاطئة".

وذكرت الوزارة أن الطواقم الطبية عاجزة عن التعامل مع حجم الإصابات التي تصل إلى مستشفيات شمال غزة ونوعيّاتها، بسبب ضعف الإمكانات الطبية والبشرية، مشيرة إلى أن الجرحى يفترشون الأرض في مجمع الشفاء الطبي.

وقالت "الراي" إن حركة حماس قالت في بيان إنه "في سياق متابعة حماس للمفاوضات عبر الوسطاء في مصر وقطر، لوقف العدوان على شعب غزة وتقديم الإغاثة والمساعدات له، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، قدمنا تصوراً شاملاً يرتكز على هذه المبادئ والاُسس التي تعتبرها ضرورية للاتفاق، كما يشتمل على رؤيتها فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى".

وذكرت "الأنباء" أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن موقف حماس الجديد من محادثات الهدنة ما زال مستنداً إلى "مطالب لا أساس لها".