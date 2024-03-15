شقيقة رونالدو تثير الجدل بإطلالة جديدة

حرصت كاتيا أفييرو، شقيقة كريستيانو رونالدو، علي مشاركة متابعيها جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

لفتت " كاتيا" الأنظار بإطلالة مثيرة وجذابة، مرتدية فستان جرئ باللون "الأسود"، مكشوف البطن مما عكس جمالها وقوامها الممشوق، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على المكياج الناعم ورفعت خصلات شعرها للخلف بنعومة وانسيابية.

وتتميز شقيقة النجم البرتغالي، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

يذكر أن نادى النصر السعودي، تعاقد فى يناير الماضي، مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر حتى 2025، بعد أن فسخ عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.