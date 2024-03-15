المشاكل تتوالى على الزمالك| الاطاحة بمدير الكرة وتغييرات في الجهاز المعاون

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير، عن وجود أزمة في الجهاز المعاون للبرتغالي جوميز المدير الفني لفريق الكرة بالزمالك.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "أزمة في الزمالك قد تطيح بمدير الكرة وتطول المشرف علي الكرة وتغييرات في الجهاز المعاون".

وكان أحمد مجدي المدرب المساعد بالجهاز الفني بنادي الزمالك نشر ستوري جعل البعض يعتقد رحيله عن الفريق، وقال فيه: "الخيرة فيما يختاره الله، والخير كل الخير في تدابير الله لنا، وما يختاره الله لنا هو خير لنا حتى لو كان عكس رغبتا، وكل اختيارات الله صالحة حتى وإن كنا لانفهم كل أسبابه.. وكل من حُرم من شيء فذلك لأنه خير له، فوالله، والله لن تجد أجمل من اختيارات الله"