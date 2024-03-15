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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر تدعو إلى معالجة مختلف الأزمات التي تؤدي إلى النزوح القسري للسكان

صدى البلد

 أعربت الجزائر مجددا عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة الأشخاص المسجلين في المفوضية السامية للاجئين المقدرة بـ 63 بالمائة، داعية إلى معالجة مختلف الأزمات التي تؤدي إلى النزوح القسري للسكان، خاصة استمرار النزاعات والاستعمار في مناطق من العالم. 


جاء ذلك في كلمة الوفد الجزائري، خلال الدورة الـ 89 للجنة الدائمة للمفوضية السامية للاجئين اليوم، بجنيف، تحت عنوان: "النشاطات الجهوية والبرامج الشاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".


وأكدت الجزائر أن الاجتماع ينعقد في ظرف إنساني معقد جدا يتميز أساسا بتزايد غير مسبوق لبؤر التوتر والصراع في العالم نتج عنها ارتفاع مذهل للطلب على الإعانة لتلبية حاجات الفئات المتضررة، لم تستطع مختلف هيئات الإغاثة تلبيته نظرا لشح الموارد والإمكانيات منذ سنوات.

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