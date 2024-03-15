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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

1.88 تريليون ريال.. ارتفاع أصول ملكية صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية

ارشيفي
ارشيفي

أفادت صحيفة عكاظ بان أصول ملكية صندوق الاستثمارات العامة في الشركات المدرجة المحلية بالسعودية ارتفعت  بنحو 1.88 تريليون ريال، ليفصله عن الوصول إلى مستوى تريليوني ريال نحو 119.64 مليار ريال، توزعت على نحو 27 شركة مدرجة بشكل مباشر وغير مباشر.

و مؤخرا؛ أعلن نقل ملكية 8% من شركة أرامكو إلى محافظ صندوق الاستثمارات العامة، بما يعادل نقل ملكية 19.36 مليار سهم من أسهم أرامكو إلى الصندوق، ليبلغ إجمالي ملكية الصندوق في شركة أرامكو نحو 16% من إجمالي أسهم الشركة، منها 12% في محافظ الصندوق والتي تعادل قيمتها السوقية نحو 908.95 مليار ريال، وتشمل 29.04 مليار سهم، و4% ملكية شركة سنابل المملوكة بالكامل للصندوق وتبلغ قيمة ملكيتها السوقية في أرامكو نحو 302.98 مليار ريال، وتعادل 9.68 مليار سهم، ليبلغ إجمالي ملكية الصندوق في شركة أرامكو 38.72 مليار سهم، تعادل قيمتها السوقية 1.21 تريليون ريال.


وأشارت الصحيفة الي ان الصندوق يمتلك في كل من شركة معادن ما قيمته 130.21 مليار ريال، وتعادل نسبة تملكه في الشركة نحو 67.18% من إجمالي أسهم الشركة، إضافة إلى تملكه نحو 64% من إجمالي أسهم شركة «اس تي سي»، وتعادل قيمة تملكه نحو 127.68 مليار ريال، فيما تبلغ ملكيته في شركة «أكوا باور» نحو 44.16% من أسهم الشركة، وتعادل قيمتها السوقية 102.29 مليار ريال.

ويمتلك الصندوق أيضاً في كل من شركات «الأهلي، الكهرباء، علم» ما بين 50 - 99 مليار ريال كقيمة سوقية للأسهم في هذه الشركات، إذ بلغت ملكيته في بنك الأهلي 37.24%، وتعادل 87.7 مليار ريال، أما ملكيته في شركة الكهرباء فهي 74.31%، وتعادل قيمتها السوقية 61 مليار ريال، وتعادل نسبة ملكيته في شركة علم 67% من إجمالي أسهمها المصدرة، وتبلغ قيمتها السوقية 52.87 مليار ريال.

ويتملك الصندوق في عدة شركات أقل من 50 مليار ريال، ممثلة في شركات «الإنماء، المملكة، أسمنت الجنوب، ابحري، إعمار، مرافق، العقارية، أسمنت القصيم، أسمنت ينبع، أسمنت الشرقية، سابتكو، الخزف، أديس، مبكو، وطيبة».

إضافة إلى تملكه غير المباشر في شركات «الأسماك والمراعي ونادك» عبر شركته المملوكة له بالكامل شركة (سالك).

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