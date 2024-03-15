بالأسماء.. إصابة 22 شخصا في تصادم ملاكي وميني باص بالجيزة

اصطدمت سيارة ملاكي مع ميني باص تابع لشركة خاصة بطريق الفيوم أمس أمام أحد الكمبوندات بمحافظة الجيزة وأسفر الحادث عن إصابة 22 شخصا.

و المصابين هم: محمد.أ 26 عاما، محمد.ع 29 عاما، حسين.ج 26 عاما، منة الله.م 19 عاما، نورهان.أ 18 عاما، حبيبة.م 15 عاما، ريم.ع 15 عاما، نادية.إ 36 عاما، رانيا.م 24 عاما، حسن.ع 41 عاما، محمد.ح 20 عاما، أحلام.ع 24 عاما، شهد.ع 25 عاما، هاجر.أ 21 عاما، حمد.م 45 عاما، كامل.م 22 عاما، آية.خ 33 عاما، أيه.م 23 عاما، حنان.ح 16 عاما، حسن.أ 24 عاما، هيثم.ك 39 عاما، محمود.إ 29 عاما.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزه إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغا من شرطه النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ونتج عن الحادث إصابة 22 شخصا بكدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي المركزي.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، ورفع آثار الحادث وإعادة سير الحركة بالطريق مرة أخرى.