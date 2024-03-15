انطلاق فعاليات الدورة 67 للجنة الدولية للرقابة على المخدرات بمشاركة عالمية واسعة

يلتقي ممثلو دول العالم اليوم في مقر الأمم المتحدة بمدينة فيينا لليوم الثاني على التوالي للمشاركة في فعاليات الدورة 67 للجنة الدولية للرقابة على المخدرات. وتُعد هذه الدورة حدثًا هامًا يناقش فيه المجتمع الدولي أبرز التحديات المتعلقة بآفة المخدرات وكيفية مكافحتها.

توافد ممثلو دول العالم على مقر مبنى الامم المتحدة بمدينة فيينا بدولة النمسا لليوم الثانى للمشاركة فىُ فعاليات الدورة 67 لاجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات بالأمم المتحدة كما يشارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق و يرأس وفد الصندوق الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى .

غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة تفتتح فعاليات الدورة 67

وكانت غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا قد افتتحت فعاليات الدورة 67 من اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات ، بالأمم المتحدة التي تعقد حاليا فى فيينا بمشاركة بمشاركة 105 دول وحضور 2250 مشارك وسفراء الدول وبحضور السفير محمد الملا سفير مصر فى النمسا والمندوب الدائم لمصر لدي الامم المتحدة بفيينا ،والقت الدكتورة غادة والى كلمه ورحبت بالحضور المشارك

و يعرض صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق خلال فعاليات الدورة 67 لاجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات تجربة الوقاية المبكرة من الادمان حيث اعتبرتها العديد من الدول من التجارب الملهمة والرائدة على مستوى دول الإقليم وبدأت بعض الدول فى الاستعانة بنقل تجربة مصر فى مجال الوقاية وعلاج وتأهيل مرضى الإدمان .

أهداف الدورة 67

تهدف الدورة 67 إلى مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات، وتحديد الأولويات والخطط المستقبلية لمكافحة هذه الآفة. كما ستناقش الدورة مواضيع هامة مثل:

-الحد من الإنتاج غير المشروع للمخدرات وتطوير بدائل زراعية للمزارعين.

-مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وتبييض الأموال.

-تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات.

-الوقاية من تعاطي المخدرات وعلاج الإدمان.