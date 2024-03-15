التعليم في أسبوع| تعديل موعد امتحانات الترم الثاني مرتين بسبب أعياد المسيحيين .. وفصل الطلاب المتغيبين عن مدارسهم وحرمانهم من أعمال السنة

شهد الاسبوع الماضي العديد من الأخبار والأحداث الهامة التي لفتت انتباه جميع المهتمين بـ أخبار التعليم قبل الجامعي في مصر ، وفيما يلي يرصد موقع صدى البلد أبرز ما حدث على مدار الأسبوع

بدء تفعيل مواعيد رمضان في المدارس

أعلنت المدارس بدء تفعيل مواعيد رمضان ابتداءا من الأحد الموافق 11 مارس 2024 الذي يوافق غرة شهر رمضان الكريم .

وحرصت كل مدرسة على إعلان جدول مواعيد رمضان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، بناءا على التعليمات الصادرة من الإدارة التعليمية التابع لها كل مدرسة .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها تركت للإدارات التعليمية مسألة تحديد مواعيد رمضان حسب ظروف كل مدرسة بدون الإخلال بسير اليوم الدراسي وعدد الحصص الدراسية .

وأعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد الدراسة في رمضان 2024، موضحة مواعيد الحضور والانصراف في المدارس المصرية اليابانية خلال شهر رمضان المبارك للمرحلتين رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية لجميع الصفوف الدراسية.

قرار عاجل بحصر الغياب بالمدارس خلال رمضان وإجراءات قانونية ضد الطلاب المتغيبين

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لجميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية، شدد خلالها على مواصلة تفعيل الغياب الإلكتروني، وحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة، وخاصة المرحلة الإعدادية والثانوية طوال شهر رمضان.

حيث أكدت التعليمات الصادرة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للمدارس، على ضرورة أن يتم تسجيل كل من الحضور والغياب بشكل إلزامي لجميع الطلاب، بمختلف المراحل التعليمية، وذلك حفاظاً على انضباط سير العملية التعليمية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطلاب غير الملتزمين بالحضور في المدارس طوال شهر رمضان دون أعذار.

تأجيل موعد امتحانات الترم الثاني 2024 مرتين في اسبوع واحد

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تغيير موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس مرتين خلال هذا الاسبوع ، ليتم عقدها في موعد مبكر عن المواعيد السابق إعلانها

حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قراراً مفاجئاً يوم الاثنين 11 مارس 2024 ينص على بدء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية يوم 4 مايو 2024 بدلا من 25 مايو 2024

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل مفاجئ أيضا ، عقد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية للدور الأول 2024 بكافة نوعياتها بدءا من يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 بدلا من 1 يونيو 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر أن تستمر امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية للدور الأول 2024 ، حتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 العملية عقب انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية وفقا للجداول التي تصدر من لجان الإدارة المختصة بهذا الشأن ، وذلك بعد أن كان محددا لها في وقت سابق ان تبدأ يوم 25 مايو 2024.

وفي يوم الاربعاء 13 مارس 2024 .. قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تغيير موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للمرة الثانية على التوالي.

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعقد امتحانات الترم الثاني 2024 ( امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم ٨ مايو ٢٠٢٤ بدلا من 4 مايو 2024 ، على أن تنتهي امتحانات النقل والاعدادية يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٤، وذلك مراعاة لعدم عقد أية امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات نهاية العام الدراسي للدبلومات الفنية في موعدها المعلن بداية من يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى ٦ يونيو ٢٠٢٤، كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 العملية عقب انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية وفقا للجداول التي تصدر من لجان الإدارة المختصة بهذا الشأن ، وذلك بعد أن كان محددا لها في وقت سابق ان تبدأ يوم 25 مايو 2024.

كما قررت الوزارة، عقد امتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة وفقا للجدول المعلن بداية من يوم ١٠ يونيو المقبل وحتى يوم ٢٠ يوليو المقبل.

منع عقد أي امتحانات بالمدارس من 4 لـ7 مايو مراعاةً لأعياد المسيحيين

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عدم عقد اي امتحانات لطلاب المدارس خلال ايام اعياد الاخوة المسيحيين وذلك خلال أيام 4 و 5 و 6 و 7 مايو القادم

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الاطار تنبيهات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم شددت خلالها على ضرورة تنفيذ هذا القرار اثناء اعداد جداول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس

فصل الطلاب المتغيبين بالمدارس وحرمانهم من أعمال السنة



أعلنت المدارس عبر صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تحذيرا عاجلا لجميع الطلاب ، بناء على تعليمات رسمية من وزارة التربية والتعليم .

حيث قالت المدارس : الطلاب الذين يتغيبون عن المدرسة فترات طويلة 15 يوم متصلة او 30 يوم منفصلة ، سوف تطبق عليهم لائحة الانضباط .

وأضافت المدارس : أنه سيتم فصل الطلاب المتغيبين عن المدارس وحرمانهم من أعمال السنة .

التعليم تنفي رفض قبول ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الرسمية الدولية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا نفت خلاله كل ما أثير بشأن رفض وزارة التعليم قبول الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الرسمية الدولية.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها الصادر : في إطار كشف الحقائق ومواجهة الشائعات المغرضة التي تستهدف بعض المواقع التركيز عليها لإثارة الرأي العام، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن مخالفة الوزارة لقرارها بإلزام المدارس الخاصة والدولية بقبول الطلاب ذوي الإعاقات البسيطة فوق الكثافة، لدى إعلانها تفاصيل شروط القبول في المدارس الرسمية الدولية IPS.

وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن شروط قبول الطلاب في المدارس الرسمية الدولية تتضمن تطبيق الكتاب الدوري رقم (٩) الذي أصدره الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتاريخ ٢٧/ ٢ / ٢٠٢٤ بشأن تخصيص نسبة ٥٪؜ للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة بالمدارس الخاصة بنوعيها والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، وذلك وفق آليات تطبيق القرار الوزاري رقم (٢٥٢) لسنة ٢٠١٧ المنظم لقبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام.