الحوثيون يعلنون استهداف سفينة إسرائيلية بطائرات مسيرة في البحر الأحمر

نفذ الحوثيون عملية استهداف لسفينة (pacific 01) الإسرائيلية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة.

وقال الحوثيون في بيان لهم إن استهداف السفينة بعدد من الطائرات المسيرة حقق أهدافه بنجاح.

وأضاف البيان : بدأنا في توسيع نطاق عملياتنا ضد السفن الإسرائيلية أو المرتبطة به لتشمل المحيط الهندي طريق رأس الرجاء الصالح

وتابع البيان: توسيع نطاق العمليات جاء تنفيذا لتوجيهات السيد القائد في الانتصار لمظلومية فلسطين واستجابة لنداءات شعبنا وأحرار الامة

وحذر الحوثيون كافة السفن المرتبطة بالإسرائيلي بعدم المرور من طريق رأس الرجاء الصالح ما لم فإنها ستكون هدفا مشروعا لقواتنا

وأردف : تم تنفيذ 3 عمليات ضد 3 سفن إسرائيلية وأمريكية في المحيط الهندي بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة

وختم الحوثي : لن نتوقف عن منع الملاحة المرتبطة بالعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي إلا عند إيقاف العدوان ورفع الحصار عن إخواننا في قطاع غزة