خبير: حجم الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات بالشرق الأوسط سيصل 238 مليار دولار2024

اكد أحمد عمر الخبير فى قطاع الحلول الرقمية على توقيع اتفاقية تفاهم و تكامل وشراكة استراتيجية مع احدى الشركات المتخصصة مجال أمن المعلومات والتحول الرقمي المصرية ، لتقديم الحلول التكنولوجية المتكاملة في السوق السعودية، جاء ذلك علي هامش مشاركتهما في فعاليات الدورة الثالثة من المؤتمر التقني "ليب 24" في العاصمة السعودية الرياض.

وتهدف الشراكة الي مساعدة الشركات والمنشآت في الحصول علي أقصي درجات الحماية والحفاظ علي نموها وتطورها و خلق فرص تجارية جديدة بالإضافة إلى تعميق التكامل بين الحلول الذكية التي تقدمها "ITZAIN" ، والخدمات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني والتحول الرقمي التي توفرها "ديجيتال بلانتس" بالسوق السعودية، وذلك لمواكبة التطور السريع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا علي الصعيد العالمي ومنطقة الشرق الاوسط بالتحديد، فضلاً عن مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع التجاري.

واضاف عمر انه تم دراسة مدي احتياج السوق السعودية للحلول التي توفها هذه الشراكة، مشيراً إلي انها تستهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في عمليات التحول الرقمي وتنمية اعمالها، بما يتواكب مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، خاصة و إن حجم الإنفاق على التحول الرقمي في السعودية تجاوز نحو 35 مليار ريال حتى الآن.

وأضاف إن اتفاقية التعاون تستهدف جميع القطاعات التي يوجد بها عدد عمالة كثيفه سواء شركات أو مصانع أو هيئات حكومية خاصة وأن هذه القطاعات تحتاج لتنظيم العمل بنظام مرن يتناسب مع حجم العمل وطبيعته”، مشيراً إلي أن الأولوية سوف تكون تكون للقطاع الصناعي لما له من تأثير سريع علي الاقتصاد القومي.

ومن المتوقع أن يصل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط بحسب أحدث التقارير العالمية إلى 238 مليار دولار خلال العام الجاري 2024، بزيادة نسبتها 4.5% مقارنة بعام 2023، كما أنه مع تبلور الاقتصاد الرقمي في المنطقة بشكل متزايد، سيصل الإنفاق على التحول الرقمي إلى 59 مليار دولار خلال 2024 وسيتسارع بمعدل نمو سنوي مركب لمدة خمس سنوات من 15% إلى 88 مليار دولار في عام 2027.

ومن ناحية اخري قال خالد عبدالرحمن الخبير فى قطاع الامن الرقمى أن الإتفاقية تعكس جهود فريق العمل في التطور ومواكبة التكنولوجيا الحديثة بما يتماشي مع الخطة الخاصة بتقديم الحلول المتكاملة لمنطقة الشرق الأوسط وخاصة السوق السعودية، مشيراً إلي ان التعاون مع شركة "ITZAIN" سوف يساهم في تقديم الحلول الخاصة بالتحول الرقمي بشكل آمن وطرحها في السوقين المصري والسعودي بأعلى جودة.