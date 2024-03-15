انتشار حملات التبرعات.. تحذير سعودي من استغلال الأطفال

حذرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، من استغلال الطفل لأغراض التسويق التجاري والإعلاني ونحوها وضرورة حمايته؛ بناءً على المادة الثالثة من نظام حماية الطفل واللائحة التنفيذية له.

وشددت الوزارة السعودية في بيان، على أن النظام يهدف إلى حماية الطفل من مخاطر التعرض إلى الجماهير الغفيرة التي تؤثر سلباً على مراحل تكوينه العمري، وقد تدخله في توتر وقلق يتعارض مع عمره، ويجعله عرضة للتنمر بين أقرانه.

وأشارت الوزارة إلى أنها رصدت بعض الجهات غير الربحية التي تستخدم الأطفال في نشاط الحملات الرمضانية للتبرعات، والحملات الاتصالية التسويقية، وكذلك مع ما تم رصده مؤخرًا من تجاوزات تتعلق باستغلال الأطفال لأغراض تجارية تخالف بذلك نظام حماية الطفل واللائحة التنفيذية له.

وأكدت الوزارة في نهاية بيانها؛ أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك؛ وفقًا لنظام حماية الطفل، داعية إلى التواصل مع الوزارة ⁦من خلال الاتصال بـ (19911) أو عبر تطبيق الوزارة.

