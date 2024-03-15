بنك الشعب الصيني يثبت معدل الفائدة على القروض لمدة عام

أبقى بنك الشعب الصيني معدل الفائدة على القروض لمدة عام واحد دون تغيير وفقاً للتوقعات.

وقرر المركزي الصيني الإبقاء على معدل الفائدة على تسهيلات إقراض متوسط الأجل لمدة عام واحد بقيمة 387 مليار يوان (53.8 مليار دولار) دون تغيير عند 2.5%.

وكانت 89% من توقعات المسح الذي أجرته رويترز أشارت إلى أن البنك سيثبت معدل الفائدة دون تغيير.

وسحب البنك 94 مليار يوان من النظام المصرفي، في خطوة تهدف تجنب السيولة المفرطة.

وسيتسبب قرار بنك الشعب الصيني في إحباط المستثمرين والاقتصاديين الذين توقعوا المزيد من التحفيزات من الحكومة لتحقيق مستهدف النمو الاقتصادي للعام الجاري عند 5%.

وكان المركزي الصيني صرح الأسبوع الماضي بأنه يوجد متسع لخفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للمصارف بشكل أكبر، متعهداً بدعم أسعار المستهلكين على نحو معتدل عبر أدوات السياسة النقدية.