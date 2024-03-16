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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البتكوين تقلص خسائرها بعد التراجع لأقل من 67 ألف دولار

صدى البلد

قلصت عملة بتكوين خسائرها، لكنها لا تزال متراجعة بحوالي ألف دولار.

وتراجعت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة بنحو 1.3% إلى 68.46 ألف دولار، بعدما هبطت بأكثر من 5% إلى 66.62 ألف دولار في وقت سابق من التداولات.

وجاء تراجع البتكوين لأقل مستوى في شهر، مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح بعدما قفزت لأعلى مستوى على الإطلاق في وقت سابق من الأسبوع. إذ ارتفعت إلى مستويات أعلى 73800 دولار للمرة الأولى على الإطلاق.

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وكانت مجموعة من البيانات الاقتصادية ضغطت على أداء البتكوين، وسط تسارع مؤشر أسعار المنتجين، مما أثار شكوكاً حول مسار الفدرالي لمعدل الفائدة.

وتفاعل السوق مع البيانات بتقليص توقعاته لموعد بدء الفدرالي بخفض الفائدة، إذ تشير 60% من التوقعات إلى البدء في خفضها في يونيو ، مقابل 74% قبل أسبوع.

وعلى الرغم من الخسائر، لا تزال البتكوين مرتفعت بنحو 60% منذ بداية العام الجاري.

وفي ظل هذا السياق الصعودي، كشفت MicroStrategy MSTR.O عن خطة لجمع رأس المال غبر سندات قابلة للتحول، من أجل شراء البتكوين، ولثاني مرة في 10 أيام.

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